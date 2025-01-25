Челябинцам раскрыли рейтинг коттеджных поселков в 2025 году. Фото

Лучшие коттеджные поселки находятся в Сосновском районе под Челябинском

26 января 2025 в 05:00 Размер текста - 17 +

Лучшие коттеджные поселки находятся в Сосновском районе под Челябинском Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2025 году в рейтинг лучших коттеджных поселков под Челябинском вошли L-Town, «Европейский 2», «Родной», «Малинки Вилладж», «Лесной остров». Все они расположены в развивающемся в Сосновском районе. Об этом URA.RU рассказал руководитель департамента элитной недвижимости «DAN-недвижимость» Максим Молчанов. «В Челябинске на первом месте в топе лучших коттеджных поселков оказался L-Town, город-спутник Челябинска, расположенный в пяти минутах езды от Челябинска в Сосновском районе в поселке „Терема“. На втором месте — поселок „Европейский 2“, который находится в 17 километрах от Челябинска, расположенный также в Сосновском районе», — сообщил Молчанов. Одним из лучших коттеджных поселков в Челябинске считается L-Town, город-спутник Челябинска, расположенный в пяти минутах езды от города в Сосновском районе в поселке «Терема». В поселке есть вода, газ, электричество, канализация. В поселке есть таунхаусы, дуплексы. Площадь домов составляет от 60 до 180 тысяч квадратных метров. Вторую строчку рейтинга занимает поселок «Европейский 2», который находится в 17 километрах от Челябинска в Сосновском районе. Отделка домов — черновая. По плану на территории будет построено около 80 одноэтажных кирпичных домов с землей от 4 до 10 соток. Средняя площадь домов варьируется от 72 до 253 квадратов. В поселок также проведены все необходимые коммуникации, а именно газ, электричество, вода от централизованной скважины. Также планируется построить школу на 1100 мест. А детский сад — в соседском поселке. На автомобиле до города нужно будет добираться 10 минут. Также одним из лучших поселков в рейтинге считается «Родной», который находится в 15 минутах езды от Челябинска. Дом площадью 264 квадратных метров там можно купить за 19 миллионов 200 тысяч по 117 тысяч рублей за квадратный метр. На четвертое место в рейтинге можно поставить поселок «Малинки Вилладж» в Сосновском районе. В среднем там коттеджи площадью 100-130 тысяч квадратных метров можно приобрести по 100 тысяч рублей за квадратный метр. Также в топ-5 лучших коттеджных поселков по состоянию на 2025 год вошел поселок «Лесной остров», расположенный в Сосновском районе в десяти километрах от Челябинска. Стоимость коттеджей там составляет также порядка 100 тысяч рублей за квадратный метр. Как отметил руководитель департамента элитной недвижимости «DAN-недвижимость», в ближайшее время на челябинском рынке недвижимости можно ожидать появления еще одного коттеджного поселка, расположенного недалеко от Кременкуля. Это будет комфортный для проживания поселок с полной инфраструктурой, с собственной управляющей компанией. Старт продаж намечен уже на ближайшие месяцы. Поселок «Родной» расположен в Сосновском районе в 15 минутах езды от Челябинска Фото: сайт ЕИСЖС Коттеджный поселок L-Town расположен в пяти минутах от Челябинска Фото: сайт ЕИСЖС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2025 году в рейтинг лучших коттеджных поселков под Челябинском вошли L-Town, «Европейский 2», «Родной», «Малинки Вилладж», «Лесной остров». Все они расположены в развивающемся в Сосновском районе. Об этом URA.RU рассказал руководитель департамента элитной недвижимости «DAN-недвижимость» Максим Молчанов. «В Челябинске на первом месте в топе лучших коттеджных поселков оказался L-Town, город-спутник Челябинска, расположенный в пяти минутах езды от Челябинска в Сосновском районе в поселке „Терема“. На втором месте — поселок „Европейский 2“, который находится в 17 километрах от Челябинска, расположенный также в Сосновском районе», — сообщил Молчанов. Одним из лучших коттеджных поселков в Челябинске считается L-Town, город-спутник Челябинска, расположенный в пяти минутах езды от города в Сосновском районе в поселке «Терема». В поселке есть вода, газ, электричество, канализация. В поселке есть таунхаусы, дуплексы. Площадь домов составляет от 60 до 180 тысяч квадратных метров. Вторую строчку рейтинга занимает поселок «Европейский 2», который находится в 17 километрах от Челябинска в Сосновском районе. Отделка домов — черновая. По плану на территории будет построено около 80 одноэтажных кирпичных домов с землей от 4 до 10 соток. Средняя площадь домов варьируется от 72 до 253 квадратов. В поселок также проведены все необходимые коммуникации, а именно газ, электричество, вода от централизованной скважины. Также планируется построить школу на 1100 мест. А детский сад — в соседском поселке. На автомобиле до города нужно будет добираться 10 минут. Также одним из лучших поселков в рейтинге считается «Родной», который находится в 15 минутах езды от Челябинска. Дом площадью 264 квадратных метров там можно купить за 19 миллионов 200 тысяч по 117 тысяч рублей за квадратный метр. На четвертое место в рейтинге можно поставить поселок «Малинки Вилладж» в Сосновском районе. В среднем там коттеджи площадью 100-130 тысяч квадратных метров можно приобрести по 100 тысяч рублей за квадратный метр. Также в топ-5 лучших коттеджных поселков по состоянию на 2025 год вошел поселок «Лесной остров», расположенный в Сосновском районе в десяти километрах от Челябинска. Стоимость коттеджей там составляет также порядка 100 тысяч рублей за квадратный метр. Как отметил руководитель департамента элитной недвижимости «DAN-недвижимость», в ближайшее время на челябинском рынке недвижимости можно ожидать появления еще одного коттеджного поселка, расположенного недалеко от Кременкуля. Это будет комфортный для проживания поселок с полной инфраструктурой, с собственной управляющей компанией. Старт продаж намечен уже на ближайшие месяцы.