В Чебаркуле бизнесмен пытался подкупить сотрудника ГАИ дровами

В Чебаркуле (Челябинская область) местный предприниматель пытался откупиться от административного правонарушения несколькими кубами дров. Пиломатериалы он пригнал к дому инспектора ГАИ, но сделал только хуже: его будут судить за взяточничество, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
«Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного предпринимателя, обвиняемого по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Инцидент произошел в июле 2023 года. Предприниматель пытался подкупить сотрудника ГАИ за укрытие от регистрации и не назначение наказания за совершенные административные правонарушения. С этой целью он привез к дому инспектора два с половиной куба березовых дров. Но вместо помощи получил в добавок уголовку и арест автомобиля.
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