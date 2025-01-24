В Чебаркуле бизнесмен пытался подкупить сотрудника ГАИ дровами

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприниматель доставил к дому инспектора ГАИ 2,5 куба дров в качестве взятки
Предприниматель доставил к дому инспектора ГАИ 2,5 куба дров в качестве взятки Фото:

В Чебаркуле (Челябинская область) местный предприниматель пытался откупиться от административного правонарушения несколькими кубами дров. Пиломатериалы он пригнал к дому инспектора ГАИ, но сделал только хуже: его будут судить за взяточничество, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного предпринимателя, обвиняемого по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент произошел в июле 2023 года. Предприниматель пытался подкупить сотрудника ГАИ за укрытие от регистрации и не назначение наказания за совершенные административные правонарушения. С этой целью он привез к дому инспектора два с половиной куба березовых дров. Но вместо помощи получил в добавок уголовку и арест автомобиля.

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В Чебаркуле (Челябинская область) местный предприниматель пытался откупиться от административного правонарушения несколькими кубами дров. Пиломатериалы он пригнал к дому инспектора ГАИ, но сделал только хуже: его будут судить за взяточничество, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного предпринимателя, обвиняемого по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Инцидент произошел в июле 2023 года. Предприниматель пытался подкупить сотрудника ГАИ за укрытие от регистрации и не назначение наказания за совершенные административные правонарушения. С этой целью он привез к дому инспектора два с половиной куба березовых дров. Но вместо помощи получил в добавок уголовку и арест автомобиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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