23 января 2025

В Индустриальном районе Перми появятся новые дома и спорткомплекс

Застройщик займется комплексным развитием участка в Индустриальном районе Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Решение о застройке принято на заседании профильной комиссии Пермского края
Решение о застройке принято на заседании профильной комиссии Пермского края Фото:

В Индустриальном районе Перми появятся новое жилье и спорткомплекс. В рамках КРТ их возведет застройщик «Суптник». Такое решение было принято на заседании краевой комиссии по подготовке правил землепользования. 

«ООО „Спутник“ обратилось с заявлением об установлении границ территориальной зоны КРТ в границах улиц Рязанской, Геологов и Леонова. В интересах компании по доверенности выступает физическое лицо», — говорится в итоговой резолюции заседания.

Как пояснила изданию «Новый Компаньон» замглавы минимущества Прикамья Виктория Бабушкина, договор по инициативе правообладателя земельного участка уже заключен. «В границах данного договора предусмотрены мероприятия по благоустройству и развитию улично-дорожной сети в рамках соглашения с администрацией Перми. Также предусмотрено строительство физкультурно-спортивного комплекса для школы каратэ», — приводит издание слова Бабушкиной.

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В Индустриальном районе Перми появятся новое жилье и спорткомплекс. В рамках КРТ их возведет застройщик «Суптник». Такое решение было принято на заседании краевой комиссии по подготовке правил землепользования.  «ООО „Спутник“ обратилось с заявлением об установлении границ территориальной зоны КРТ в границах улиц Рязанской, Геологов и Леонова. В интересах компании по доверенности выступает физическое лицо», — говорится в итоговой резолюции заседания. Как пояснила изданию «Новый Компаньон» замглавы минимущества Прикамья Виктория Бабушкина, договор по инициативе правообладателя земельного участка уже заключен. «В границах данного договора предусмотрены мероприятия по благоустройству и развитию улично-дорожной сети в рамках соглашения с администрацией Перми. Также предусмотрено строительство физкультурно-спортивного комплекса для школы каратэ», — приводит издание слова Бабушкиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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