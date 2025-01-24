В Кургане на выходных обещают морозы до -24 градусов

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В Кургане обещают морозные ночи на выходных
В Кургане обещают морозные ночи на выходных Фото:
новость из сюжета
Резкие изменения погоды в Кургане и области

В Кургане и области на выходных ожидается похолодание до -24 градусов. Такой прогноз опубликовал Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). 

«Прогноз погоды в Курганской области на 25 января. Ночью температура при прояснении до -23 градусов. Ветер до 11 метров в секунду», — говорится на сайте Курганского ЦГМС. Дневная температура в субботу опустится до -14 градусов. 

В воскресенье 26 января ночью похолодает до -24 градусов. Днем температура дойдет до -15 градусов. Также морозная ночь ожидается и 27 января — до -23 градусов.

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В Кургане и области на выходных ожидается похолодание до -24 градусов. Такой прогноз опубликовал Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).  «Прогноз погоды в Курганской области на 25 января. Ночью температура при прояснении до -23 градусов. Ветер до 11 метров в секунду», — говорится на сайте Курганского ЦГМС. Дневная температура в субботу опустится до -14 градусов.  В воскресенье 26 января ночью похолодает до -24 градусов. Днем температура дойдет до -15 градусов. Также морозная ночь ожидается и 27 января — до -23 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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