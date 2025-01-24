В Кургане на выходных обещают морозы до -24 градусов

В Кургане обещают морозные ночи на выходных
новость из сюжетаРезкие изменения погоды в Кургане и области
В Кургане и области на выходных ожидается похолодание до -24 градусов. Такой прогноз опубликовал Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
«Прогноз погоды в Курганской области на 25 января. Ночью температура при прояснении до -23 градусов. Ветер до 11 метров в секунду», — говорится на сайте Курганского ЦГМС. Дневная температура в субботу опустится до -14 градусов.
В воскресенье 26 января ночью похолодает до -24 градусов. Днем температура дойдет до -15 градусов. Также морозная ночь ожидается и 27 января — до -23 градусов.
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