«Вайлдбериз» проигрывает «Озон»: маркетплейсы наперегонки открывают свои пункты в Кургане

В Кургане открывается все больше пунктов выдачи заказов маркетплейсов, которые активно конкурируют за клиентов. При этом «Вайлдбериз» проигрывает «Озону» по количеству филиалов. Об этом свидетельствуют данные 2Гис.
«В Кургане открыто 110 филиалов „Озон“. „Вайлбериз“ в городе действуют в 92 точках», — говорится в данных на карте.
Лучшие пункты выдачи «Озон» в Кургане:
- ул. 9 Мая, 1Д/1 — Рейтинг: 4,8
- Садовая ул., 50 — Рейтинг: 4,6
- ул. Коли Мяготина, 181 — Рейтинг: 4,5
- ул. Криволапова, 61 — Рейтинг: 4,5
- ул. Карла Маркса, 60/19 — Рейтинг: 4,4
- ул. Коли Мяготина, 118 — Рейтинг: 4,3
- ул. Гоголя, 123. Рейтинг — 4,3.
Среди причин, по которым клиенты предпочитают ПВЗ «Озон», можно выделить несколько ключевых факторов. Во-первых, удобное расположение: пункты находятся вблизи жилых районов и остановок общественного транспорта, что делает их доступными для большинства клиентов. Во-вторых, качество обслуживания играет важную роль. Третьим важным аспектом является широкий ассортимент услуг. Клиенты могут не только забрать свои заказы, но и воспользоваться дополнительными услугами, такими как возврат товаров или оформление карт «Озон».
Лучшие пункты выдачи «Вайлдбериз» в Кургане:
- ул. Дзержинского, 4А — Рейтинг: 4,9
- жилой район Заозерный, 2-й микрорайон, 22Г — Рейтинг: 4,9
- ул. Куйбышева, 144, стр. 37 — Рейтинг: 4,8
- ул. Красина, 65 — Рейтинг: 4,7
- жилой район Заозерный, 6-й микрорайон, 13 — Рейтинг: 4,7
Клиенты отмечают высокий уровень сервиса. Это свидетельствует о внимательном отношении сотрудников к клиентам, их профессионализме и готовности помочь. Многие пункты находятся в ключевых районах города, что делает их доступными для жителей. Клиенты отмечают оперативность работы сотрудников. Заказы выдаются быстро и без задержек, что особенно важно для жителей с плотным графиком.
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