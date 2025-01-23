23 января 2025

В Перми снесут 40 аварийных домов ради новой застройки

В микрорайоне «Комсомольский» Перми определили участок для комплексной застройки
© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь нового района КРТ превысит 22 гектара
Площадь нового района КРТ превысит 22 гектара Фото:

В Перми установили границы участка КРТ в микрорайоне «Комсомольский» Дзержинского района. В процессе будет снесено более 40 аварийных домов. Решение принято и поддержано на комиссии по землепользованию и застройке.

«Инициатива поступила от министерства строительства Прикамья, приказ о КРТ в данном районе был подписан в конце декабря 2024 года. Площадь территории КРТ составит 22,1 га», — говорится в резолютивном сообщении Минстроя Прикамья.

Известно, что район КРТ «Комсомольский» расположен  в границах улиц Ветлужской, Марии Загуменных, Кочегаров, Генерала Наумова и Сортировочной. сообщается, что торги по определению застройщика еще не проводились.

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В Перми установили границы участка КРТ в микрорайоне «Комсомольский» Дзержинского района. В процессе будет снесено более 40 аварийных домов. Решение принято и поддержано на комиссии по землепользованию и застройке. «Инициатива поступила от министерства строительства Прикамья, приказ о КРТ в данном районе был подписан в конце декабря 2024 года. Площадь территории КРТ составит 22,1 га», — говорится в резолютивном сообщении Минстроя Прикамья. Известно, что район КРТ «Комсомольский» расположен  в границах улиц Ветлужской, Марии Загуменных, Кочегаров, Генерала Наумова и Сортировочной. сообщается, что торги по определению застройщика еще не проводились.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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