В Перми снесут 40 аварийных домов ради новой застройки

В Перми установили границы участка КРТ в микрорайоне «Комсомольский» Дзержинского района. В процессе будет снесено более 40 аварийных домов. Решение принято и поддержано на комиссии по землепользованию и застройке.
«Инициатива поступила от министерства строительства Прикамья, приказ о КРТ в данном районе был подписан в конце декабря 2024 года. Площадь территории КРТ составит 22,1 га», — говорится в резолютивном сообщении Минстроя Прикамья.
Известно, что район КРТ «Комсомольский» расположен в границах улиц Ветлужской, Марии Загуменных, Кочегаров, Генерала Наумова и Сортировочной. сообщается, что торги по определению застройщика еще не проводились.
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