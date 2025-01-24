В Британии в заявлениях Трампа увидели важную для России деталь

Меркурис: Трамп еще не обещал новых поставок оружия ВСУ
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Трамп хочет дистанцироваться от конфликта на Украине, полагает Меркурис
Трамп хочет дистанцироваться от конфликта на Украине, полагает Меркурис Фото:

Президент США Дональд Трамп после инаугурации умолчал о продолжении поставок американского оружия на Украину. На эту деталь обратил внимание британский аналитик Александр Меркурис.

«Он [Трамп] не сказал, что продолжит поставлять на Украину оружие», — сказал Меркурис на видео, опубликованном на его youtube-канале. Аналитик полагает, что такое упущение может сигнализировать о желании администрации Трампа дистанцироваться от украинского конфликта в случае неудачи переговоров по его решению.

Издание The Conversation заметило ранее, что американский лидер изменил подход по переговорам с Москвой. Предполагается, что глава Белого дома занял более жесткую позицию, схожую с позицией своего предшественника Джо Байдена. Также Трамп заметил вину президента Украины Владимира Зеленского в продолжении боевых действий. По его словам, Зеленский не хочет прекращать воевать, пишет MK.RU.

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Президент США Дональд Трамп после инаугурации умолчал о продолжении поставок американского оружия на Украину. На эту деталь обратил внимание британский аналитик Александр Меркурис. «Он [Трамп] не сказал, что продолжит поставлять на Украину оружие», — сказал Меркурис на видео, опубликованном на его youtube-канале. Аналитик полагает, что такое упущение может сигнализировать о желании администрации Трампа дистанцироваться от украинского конфликта в случае неудачи переговоров по его решению. Издание The Conversation заметило ранее, что американский лидер изменил подход по переговорам с Москвой. Предполагается, что глава Белого дома занял более жесткую позицию, схожую с позицией своего предшественника Джо Байдена. Также Трамп заметил вину президента Украины Владимира Зеленского в продолжении боевых действий. По его словам, Зеленский не хочет прекращать воевать, пишет MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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