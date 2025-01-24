В Британии в заявлениях Трампа увидели важную для России деталь

Президент США Дональд Трамп после инаугурации умолчал о продолжении поставок американского оружия на Украину. На эту деталь обратил внимание британский аналитик Александр Меркурис.
«Он [Трамп] не сказал, что продолжит поставлять на Украину оружие», — сказал Меркурис на видео, опубликованном на его youtube-канале. Аналитик полагает, что такое упущение может сигнализировать о желании администрации Трампа дистанцироваться от украинского конфликта в случае неудачи переговоров по его решению.
Издание The Conversation заметило ранее, что американский лидер изменил подход по переговорам с Москвой. Предполагается, что глава Белого дома занял более жесткую позицию, схожую с позицией своего предшественника Джо Байдена. Также Трамп заметил вину президента Украины Владимира Зеленского в продолжении боевых действий. По его словам, Зеленский не хочет прекращать воевать, пишет MK.RU.
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