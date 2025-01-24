Conversation: Трамп изменил тактику по завершению конфликта на Украине

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Трамп занял более жесткую позицию после того, как не смог закончить конфликт за 24 часа
Трамп занял более жесткую позицию после того, как не смог закончить конфликт за 24 часа Фото:

Президент США Дональд Трамп изменил свой подход к решению конфликта на Украине. Если ранее он стремился прекратить СВО за одни сутки, то теперь занял даже более жесткую позицию в отношении России, чем его предшественник, пишет Conversation.

«Трамп был у власти лишь несколько дней, но уже заговорил по-иному про конфликт на Украине... Он заявил, что противостояние обходится президенту России Владимиру Путину дороже, чем он от него выигрывает», — передает журнал

В статье отмечается, что Трамп первоначально стремился разрешить конфликт как можно скорее, однако теперь угрозы лидера штатов в адрес РФ больше напоминают подход экс-президента Джо Байдена. Слова Трампа сейчас указывают на его готовность пойти в противостоянии с Москвой еще дальше, отмечает Conversation.

Трамп в ходе своей предвыборной кампании неоднократно говорил о возможности завершить конфликт на Украине за 24 часа, а позже поручил своему специальному посланнику по Украине Киту Келлогу закончить СВО в течение 100 дней.

По его словам, Путин и президент Украины Владимир Зеленский готовы пойти на компромисс. В ходе своего последнего выступления на форуме в Давосе он, однако, начал угрожать введением санкций и снижением цен на нефть при невыполнении требований штатов остановить СВО, передает РТ.

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Президент США Дональд Трамп изменил свой подход к решению конфликта на Украине. Если ранее он стремился прекратить СВО за одни сутки, то теперь занял даже более жесткую позицию в отношении России, чем его предшественник, пишет Conversation. «Трамп был у власти лишь несколько дней, но уже заговорил по-иному про конфликт на Украине... Он заявил, что противостояние обходится президенту России Владимиру Путину дороже, чем он от него выигрывает», — передает журнал.  В статье отмечается, что Трамп первоначально стремился разрешить конфликт как можно скорее, однако теперь угрозы лидера штатов в адрес РФ больше напоминают подход экс-президента Джо Байдена. Слова Трампа сейчас указывают на его готовность пойти в противостоянии с Москвой еще дальше, отмечает Conversation. Трамп в ходе своей предвыборной кампании неоднократно говорил о возможности завершить конфликт на Украине за 24 часа, а позже поручил своему специальному посланнику по Украине Киту Келлогу закончить СВО в течение 100 дней. По его словам, Путин и президент Украины Владимир Зеленский готовы пойти на компромисс. В ходе своего последнего выступления на форуме в Давосе он, однако, начал угрожать введением санкций и снижением цен на нефть при невыполнении требований штатов остановить СВО, передает РТ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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