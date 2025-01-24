Conversation: Трамп изменил тактику по завершению конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп изменил свой подход к решению конфликта на Украине. Если ранее он стремился прекратить СВО за одни сутки, то теперь занял даже более жесткую позицию в отношении России, чем его предшественник, пишет Conversation.
«Трамп был у власти лишь несколько дней, но уже заговорил по-иному про конфликт на Украине... Он заявил, что противостояние обходится президенту России Владимиру Путину дороже, чем он от него выигрывает», — передает журнал.
В статье отмечается, что Трамп первоначально стремился разрешить конфликт как можно скорее, однако теперь угрозы лидера штатов в адрес РФ больше напоминают подход экс-президента Джо Байдена. Слова Трампа сейчас указывают на его готовность пойти в противостоянии с Москвой еще дальше, отмечает Conversation.
Трамп в ходе своей предвыборной кампании неоднократно говорил о возможности завершить конфликт на Украине за 24 часа, а позже поручил своему специальному посланнику по Украине Киту Келлогу закончить СВО в течение 100 дней.
По его словам, Путин и президент Украины Владимир Зеленский готовы пойти на компромисс. В ходе своего последнего выступления на форуме в Давосе он, однако, начал угрожать введением санкций и снижением цен на нефть при невыполнении требований штатов остановить СВО, передает РТ.
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