В Москве ожидается рекордное потепление

ФОБОС: в Москве дневная температура достигнет +5 градусов
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Потепление ожидается также в регионах Средней Волги и Урала
Потепление ожидается также в регионах Средней Волги и Урала Фото:

В начале следующей недели в Москве ожидается значительное потепление, которое может достичь рекордных показателей в +4 — +5 градусов. Такими данными делятся специалисты центра погоды «Фобос». 

«В пятницу в Москве днём уже около 0 градусов. В последующие дни поток атлантического тепла будет только усиливаться. Потепление принесёт в мегаполис первые в этом месяце рекорды максимальной температуры», — передает «Фобос». Там уточнили, то в понедельник, 27 января, температура воздуха в столице достигнет около +4 градуса, что почти на один градус превышает крайнее зафиксированное значение, установленное более ста лет назад. В следующий день, во вторник, столбик термометра поднимется до отметки +5 градусов. 

В начале следующей недели температура на Средней Волге и Урале также начнет подниматься выше нулевой отметки. В Уфе до воскресенья сохранится солнечная погода, при этом морозы постепенно ослабнут, и днем температура в столице Башкортостана составит от -10 до -12 градусов. Ожидается небольшой снегопад, и ко вторнику температура достигнет нулевой отметки.

Ранее Евгений Тишковец, ведущий специалист метеорологического центра «Фобос», предсказал повышение температуры в Московском регионе до конца января. Ожидается, что температура воздуха в центральной части России поднимется до нулевых значений, а затем может достигнуть до +4 градусов. Также Тишковец уточнил, что приход весны в Москве произойдет ранее обычных сроков, однако точные даты начала весеннего периода пока остаются неопределенными, передает RT.

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В начале следующей недели в Москве ожидается значительное потепление, которое может достичь рекордных показателей в +4 — +5 градусов. Такими данными делятся специалисты центра погоды «Фобос».  «В пятницу в Москве днём уже около 0 градусов. В последующие дни поток атлантического тепла будет только усиливаться. Потепление принесёт в мегаполис первые в этом месяце рекорды максимальной температуры», — передает «Фобос». Там уточнили, то в понедельник, 27 января, температура воздуха в столице достигнет около +4 градуса, что почти на один градус превышает крайнее зафиксированное значение, установленное более ста лет назад. В следующий день, во вторник, столбик термометра поднимется до отметки +5 градусов.  В начале следующей недели температура на Средней Волге и Урале также начнет подниматься выше нулевой отметки. В Уфе до воскресенья сохранится солнечная погода, при этом морозы постепенно ослабнут, и днем температура в столице Башкортостана составит от -10 до -12 градусов. Ожидается небольшой снегопад, и ко вторнику температура достигнет нулевой отметки. Ранее Евгений Тишковец, ведущий специалист метеорологического центра «Фобос», предсказал повышение температуры в Московском регионе до конца января. Ожидается, что температура воздуха в центральной части России поднимется до нулевых значений, а затем может достигнуть до +4 градусов. Также Тишковец уточнил, что приход весны в Москве произойдет ранее обычных сроков, однако точные даты начала весеннего периода пока остаются неопределенными, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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