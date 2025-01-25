В ХМАО запустили льготные маршруты из Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нягани, Когалыма, Советского, Урая и Белоярского. Авиарейсы связывают регион с крупными городами России, такими как Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Казань и многими другими. Список субсидированных авиарейсов утвержден Росавиацией и размещен на официальном сайте. Программа реализуется при поддержке региональных и местных бюджетов, их субсидии позволяют жителям приобретать билеты на самолеты по сниженной цене. Для удобства читателей URA.RU выделила направления, касающиеся ХМАО.
Больше всего льготных рейсов — из Нижневартовска
Среди направлений ХМАО по числу субсидированных рейсов, согласованных Росавиацией, лидирует Нижневартовск. Город с аэропортами страны свяжут 11 маршрутов. В 2025 году из столицы Самотлора можно будет улететь в Казань, Бугульму, Екатеринбург, Махачкалу, Самару, Томск, Пермь, Чебоксары, Нижнекамск, Новосибирск и Красноярск. Среди авиакомпаний, обеспечивающих перелеты, — «ЮВТ АЭРО», «КрасАвиа», «Ред Вингс», «РусЛайн» и «Сибирь». Власти регионов компенсируют от 25 до 60% стоимости билетов, в зависимости от направления. Например, рейсы из Махачкалы субсидируются совместно с Республикой Дагестан, а перелеты в Казань и Бугульму — с Республикой Татарстан. Частота большинства рейсов составляет два раза в неделю.
Летим из столицы региона со скидкой
Из Ханты-Мансийска жители округа смогут путешествовать в Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Уфу, Казань, Салехард и Санкт-Петербург. Полеты организуются при поддержке авиакомпаний Utair, «Сибирь» и «РусЛайн». Региональные власти совместно с округом финансируют программу субсидирования, что позволяет значительно снизить стоимость билетов. Полеты выполняются на самолетах вместимостью от 50 до ста человек. Они летают по этим направлениям два раза в неделю.
Дешевые билеты на маршруты из Сургута
Жители Сургута получили доступ к восьми новым субсидируемым авиамаршрутам, которые связывают город с Барнаулом, Бугульмой, Горно-Алтайском, Красноярском, Пермью, Тобольском, Челябинском и Чебоксарами. Эти направления обслуживают такие авиакомпании, как Utair, «ЮВТ АЭРО», «Аэрофлот» и «АЗИМУТ». Полеты выполняются дважды в неделю на протяжении двух периодов: с января до начала летнего сезона отпусков и с сентября до конца года.
Из арктической зоны Югры в Екатеринбург и Московскую область
С начала 2025 года из Белоярского стали доступны рейсы в Екатеринбург и Жуковский (Московская область). Перевозки выполняет авиакомпания «РусЛайн» на самолетах вместимостью 50 кресел. Полеты будут осуществляться до конца года дважды в неделю. Финансирование программы делится поровну между округом и региональными властями.
Льготные маршруты для особой экономической зоны ХМАО
С января 2025 года в ХМАО запущены два субсидированных рейса в особой экономической зоне ХМАО — в Нягани. Один из них — рейс Екатеринбург — Нягань. Самолеты летают по этому маршруту дважды в неделю. Полет выполняет авиакомпания Utair.
Другой льготный рейс связывает Нягань и город Жуковский в Московской области. Для выполнения полетов выбрана авиакомпания «Ред Вингс». Эти рейсы будут действовать до конца 2025 года. ХМАО помогает субсидировать авиаперелеты, покрывая половину расходов.
На крыльях Utair
Субсидируемые рейсы из Урая, Когалыма и Советского будет выполнять авиакомпания Utair. Новая транспортная программа будет действовать до конца 2025 года с перерывом на летний сезон отпусков. Самолеты будут летать дважды в неделю по маршрутам Екатеринбург — Урай и Екатеринбург — Советский, а также один раз в семь дней из Когалыма в Пермь. Региональные власти субсидируют 50% стоимости билетов на этих рейсах.
Субсидируемые авирейсы ХМАО:
Сургут:
- Барнаул — Сургут, Utair, два рейса в неделю
- Бугульма — Сургут, "ЮВТ АЭРО", два рейса в неделю
- Горно-Алтайск — Сургут, Utair, два рейса в неделю
- Красноярск — Сургут, "Аэрофлот", два рейса в неделю
- Пермь — Сургут, Utair, два рейса в неделю
- Сургут — Тобольск, "ЮВТ АЭРО", два рейса в неделю
- Сургут — Челябинск, Utair, два рейса в неделю
- Чебоксары — Сургут, "АЗИМУТ", два рейса в неделю
Нижневартовск:
- Казань – Нижневартовск, "ЮВТ АЭРО", 2 рейса в неделю
- Бугульма – Нижневартовск, "ЮВТ АЭРО", 2 рейса в неделю
- Нижневартовск – Екатеринбург, "РусЛайн", 2 рейса в неделю
- Махачкала – Нижневартовск, "Ред Вингс", 2 рейса в неделю
- Нижневартовск – Самара, "АЗИМУТ", 2 рейса в неделю
- Нижневартовск – Томск, "РусЛайн", 2 рейса в неделю
- Нижневартовск – Пермь, "ЮВТ АЭРО", 2 рейса в неделю
- Нижневартовск – Чебоксары, "ЮВТ АЭРО", 1 рейс в неделю
- Нижневартовск – Нижнекамск, "АЗИМУТ", 2 рейса в неделю
- Новосибирск – Нижневартовск, "Сибирь", 2 рейса в неделю
- Красноярск – Нижневартовск, "КрасАвиа", 2 рейса в неделю
Ханты-Мансийск:
- Екатеринбург — Ханты-Мансийск, Utair, 2 рейса в неделю
- Новосибирск — Ханты-Мансийск, "Сибирь", 2 рейса в неделю
- Омск — Ханты-Мансийск, Utair, 2 рейса в неделю
- Уфа — Ханты-Мансийск, Utair, 2 рейса в неделю
- Ханты-Мансийск — Казань, "РусЛайн", 2 рейса в неделю
- Ханты-Мансийск — Салехард, "РусЛайн", 2 рейса в неделю
- Ханты-Мансийск — Санкт-Петербург, "РусЛайн", 2 рейса в неделю
Белоярский:
- Белоярский — Екатеринбург, "РусЛайн", 2 раза в неделю
- Белоярский — Жуковский, "РусЛайн", 2 раза в неделю
Нягань:
- Екатеринбург — Нягань, Utair, 2 рейса в неделю
- Нягань — Жуковский, "Ред Вингс", 2 рейса в неделю
Урай, Когалым, Советский:
- Когалым – Пермь, Utair, 1 раз в неделю
- Екатеринбург – Урай, Utair, 2 раза в неделю
- Екатеринбург – Советский, Utair, 2 раза в неделю
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