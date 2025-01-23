В ХМАО родители школьников пожаловались на отсутствие актировок в мороз

Родители школьников в ХМАО возмутились отсутствием актировок при морозе и ветре. Об этом сообщили югорчане в соцсетях.
«Сегодня вторую смену с 1-8 класс отправили в школу при ветре 13 м/с. Температура по ощущениям подходила к -40. Дошло до того, что на остановке рядом с одним ТЦ оторвало крышу, но вторую смену так же отправили учиться», — написала жительница Нефтеюганска.
В других городах округа также негодуют, почему при таком холоде не объявляют актировки, либо объявляют только по четвертые классы. Основная проблема в том, что актировку не объявляют, если температура воздуха или сила ветра не дотянули до установленного значения, однако по ощущениям погода может быть намного холоднее, чем показывает термометр. «Издеваются над детьми, погода -28, по ощущениям -40, ветер 12 м/с, а актировка только с 1 по 4 классы», — написала девушка из Когалыма.
В департаменте образования Югры URA.RU сообщили, что мэрии городов имеют полномочия на объявление актированного дня. «Местные власти ориентируются и смотрят, нужно ли объявлять актировку. Допустим, если гидрометцентр не объявил актировку, потому что не хватило для этого пол градуса, а они (администрация) понимают, что по прогнозу будет холоднее, они, конечно, могут объявить ее сами», — пояснили в департаменте.
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