В Челябинске начнется резкое потепление

24 января 2025 в 20:43 Размер текста - 17 +

Синоптики пообещали потепление до нуля градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с 27 января начнется резкое потепление, температура повысится сразу на 15 градусов. Об этом предупредили метеорологи. «В понедельник, 27 января, ночью ожидается около 16 градусов мороза, а уже во вторник днем всего около одного градуса мороза. Вероятен небольшой снег», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Гисметео». Метеорологи предупреждали, что в ближайшие выходные в регионе ожидаются заморозки до 23 градусов ниже нуля. Дневные температуры останутся в пределах 10-12 градусов мороза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске с 27 января начнется резкое потепление, температура повысится сразу на 15 градусов. Об этом предупредили метеорологи. «В понедельник, 27 января, ночью ожидается около 16 градусов мороза, а уже во вторник днем всего около одного градуса мороза. Вероятен небольшой снег», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Гисметео». Метеорологи предупреждали, что в ближайшие выходные в регионе ожидаются заморозки до 23 градусов ниже нуля. Дневные температуры останутся в пределах 10-12 градусов мороза.