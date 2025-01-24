В Челябинске начнется резкое потепление

Синоптики пообещали потепление до нуля градусов
В Челябинске с 27 января начнется резкое потепление, температура повысится сразу на 15 градусов. Об этом предупредили метеорологи.
«В понедельник, 27 января, ночью ожидается около 16 градусов мороза, а уже во вторник днем всего около одного градуса мороза. Вероятен небольшой снег», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Гисметео».
Метеорологи предупреждали, что в ближайшие выходные в регионе ожидаются заморозки до 23 градусов ниже нуля. Дневные температуры останутся в пределах 10-12 градусов мороза.
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