В Челябинске начнется резкое потепление

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Синоптики пообещали потепление до нуля градусов Фото:

В Челябинске с 27 января начнется резкое потепление, температура повысится сразу на 15 градусов. Об этом предупредили метеорологи.

«В понедельник, 27 января, ночью ожидается около 16 градусов мороза, а уже во вторник днем всего около одного градуса мороза. Вероятен небольшой снег», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Гисметео».

Метеорологи предупреждали, что в ближайшие выходные в регионе ожидаются заморозки до 23 градусов ниже нуля. Дневные температуры останутся в пределах 10-12 градусов мороза.

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В Челябинске с 27 января начнется резкое потепление, температура повысится сразу на 15 градусов. Об этом предупредили метеорологи. «В понедельник, 27 января, ночью ожидается около 16 градусов мороза, а уже во вторник днем всего около одного градуса мороза. Вероятен небольшой снег», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Гисметео». Метеорологи предупреждали, что в ближайшие выходные в регионе ожидаются заморозки до 23 градусов ниже нуля. Дневные температуры останутся в пределах 10-12 градусов мороза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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