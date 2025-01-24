Певица Глюкоза покинула Россию после череды скандалов

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Глюкоза уехала в Японию вместе со своим мужем
Глюкоза уехала в Японию вместе со своим мужем Фото:

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) уехала из России в Японию после того, как оказалась в центре нескольких скандалов. О переезде Глюкоза намекнула в своих соцсетях.

«Ионова сейчас находится в Токио, о чем она сообщила в личном блоге. За границу певица отправилась не одна, а в компании мужа Александра Чистякова», — пишет 7Дней.ру. Певица разместила в своих социальных сетях ряд фотографий, на одной из которых она с необычным макияжем и в белом парике с челкой.

Летом 2024 года после концерта в Красноярске на Глюкозу обрушилась волна критики. Во время выступления артистка, как посчитали зрители, вела себя неадекватно: она показывала неприличные жесты, употребляла ненормативную лексику, трогала себя в интимных местах. Певица заявила, что такой эффект вызвало употребление выписанных ей врачом лекарств. 

В октябре Ионову обвинили в употреблении наркотических или психотропных веществ. Сама певица вину не признала, но намекнула на возможную причастность к своим проблемам бывшего продюсера Максима Фадеева. В ответ он потребовал от артистки публичных извинений и заявил о намерении обратиться в суд.

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Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) уехала из России в Японию после того, как оказалась в центре нескольких скандалов. О переезде Глюкоза намекнула в своих соцсетях. «Ионова сейчас находится в Токио, о чем она сообщила в личном блоге. За границу певица отправилась не одна, а в компании мужа Александра Чистякова», — пишет 7Дней.ру. Певица разместила в своих социальных сетях ряд фотографий, на одной из которых она с необычным макияжем и в белом парике с челкой. Летом 2024 года после концерта в Красноярске на Глюкозу обрушилась волна критики. Во время выступления артистка, как посчитали зрители, вела себя неадекватно: она показывала неприличные жесты, употребляла ненормативную лексику, трогала себя в интимных местах. Певица заявила, что такой эффект вызвало употребление выписанных ей врачом лекарств.  В октябре Ионову обвинили в употреблении наркотических или психотропных веществ. Сама певица вину не признала, но намекнула на возможную причастность к своим проблемам бывшего продюсера Максима Фадеева. В ответ он потребовал от артистки публичных извинений и заявил о намерении обратиться в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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