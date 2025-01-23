23 января 2025

В ХМАО студенты врачи получают самые большие стипендии

© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты ХМГМА получают самую большую стипендию
Студенты ХМГМА получают самую большую стипендию Фото:

В университетах Югры предусмотрены стипендии для студентов, сумма которых разнится от 1 500 до 23 000 рублей. URA.RU сравнило топовые вузы округа и выяснило, где и какую максимальную стипендию может получать студент в ХМАО.

«22 920 рублей — государственная стипендия по программам ординатуры. 21 600 рублей — государственная стипендия аспирантам, обучающимся по образовательным программам высшего образования», — сказано на сайте Медицинской академии в Ханты-Мансийске.

Аспиранты госуниверситета в Нижневартовске могут получать стипендию 16 200 рублей, а за достижения в научно-исследовательской деятельности до 20 000 рублей. В ЮГУ (югорском государственном университете) аспиранты, обучающиеся по приоритетным направлениям подготовки, получают 18 500 рублей ежемесячно.

Студенты-ординаторы в Сургутском университете получают стипендию размером в 10 840 рублей, учащиеся в магистратуре — 7 920 рублей. «В регионе обсуждают повышение стипендии, но пока что официального приказа не было», — сообщили в пресс-службе университетов.

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В университетах Югры предусмотрены стипендии для студентов, сумма которых разнится от 1 500 до 23 000 рублей. URA.RU сравнило топовые вузы округа и выяснило, где и какую максимальную стипендию может получать студент в ХМАО. «22 920 рублей — государственная стипендия по программам ординатуры. 21 600 рублей — государственная стипендия аспирантам, обучающимся по образовательным программам высшего образования», — сказано на сайте Медицинской академии в Ханты-Мансийске. Аспиранты госуниверситета в Нижневартовске могут получать стипендию 16 200 рублей, а за достижения в научно-исследовательской деятельности до 20 000 рублей. В ЮГУ (югорском государственном университете) аспиранты, обучающиеся по приоритетным направлениям подготовки, получают 18 500 рублей ежемесячно. Студенты-ординаторы в Сургутском университете получают стипендию размером в 10 840 рублей, учащиеся в магистратуре — 7 920 рублей. «В регионе обсуждают повышение стипендии, но пока что официального приказа не было», — сообщили в пресс-службе университетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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