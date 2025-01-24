Самые громкие скандалы со студентами в ХМАО

В России 25 января празднуется «Татьянин день», он же День студента. Но в 2024 году учащиеся вузов и колледжей не только добивались успехов в учебе, но и попадали в различные передряги, даже становились фигурантами уголовных дел. URA.RU вспоминает самые громкие скандалы, которые произошли со студентами.
Набросился с ножом на педагога
Одним из самых громких дел прошлого года стало нападение бывшего студента Лангепасского политехнического колледжа на преподавателя. Он пришел в учреждение с газовым баллончиком и ножом и попытался поранить педагога. Его остановили сотрудники колледжа, а после задержали силовики по месту жительства.
По словам инсайдера URA.RU, молодой человек лечился в психдиспансере. Сейчас он под арестом и ожидает суда. Возбуждено дело по статье «покушение на убийство».
«Условка» за тверк у Вечного огня
В мае суд вынес приговор студентке Югорского государственного университета (ЮГУ) из Замбии Тионге Зибе, которая станцевала тверк возле Вечного Огня в Ханты-Мансийске. Видео с танцем она разместила в своих социальных сетях. Во время следствия девушка раскаялась в поступке, попросила прощения и сказала, что не знала, какое символическое значение для россиян имеет это место. Суд признал ее виновной в осквернении символов воинской славы России и приговорили к году лишения свободы условно. Студентка продолжает обучение в университете.
Резонансное видео о подготовке к ядерной войне
Видеозапись со студентами Сургутского государственного университета (СурГУ), которые находятся в аудитории в общевойсковом защитном комплекте, стала распространяться в telegram-каналах в октябре 2024 года. По утверждениям одного из учащихся, «директор на полном серьезе начал готовить их к „ядерке“. Однако в руководстве университета агентству сказали, что не могут конкретно идентифицировать, было ли видео снято в СурГУ. При этом в университете действительно на некоторых дисциплинах, таких как безопасность жизнедеятельности, студенты занимаются в общевойсковых защитных комплектах.
Возомнили себя рэкетирами
В Сургуте студенты политехнического колледжа сколотили банду и вымогали деньги со сверстников. С одного они требовали 160 тысяч рублей и машину. Конфликтом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Проводится проверка по уголовным статьям «требование передачи чужого имущества» и «самоуправство».
Ворвался в ВУЗ и покусал охранника
Последний наш «герой» не является студентом. Однако он также устроил драку в учебном заведении Сургута. Пьяный югорчанин пришел в учреждение в учебное время, устроил там драку, а когда охранник попытался его вывести — он его укусил и порвал рубашку. Его задержали сотрудники Росгвардии и передали полицейским.
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