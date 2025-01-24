В офисе Зеленского обвинили НАТО в проблемах ВСУ на поле боя

Подоляк: страны НАТО виновны в нехватке оружия у ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Подоляк потребовал у НАТО поставить больше оружия
Подоляк потребовал у НАТО поставить больше оружия Фото:

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил страны НАТО в дефиците оружия у ВСУ и в сложной ситуации на фронте. По его мнению, чтобы скрыть вину, альянс настаивает на понижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет.

«У нас дефицит оружия. Смотрите, почему они [на Западе] говорят про 18 лет? Давайте уже так откровенно. Ну, потому что это позволяет снять с себя часть общей вины альянса в дефиците оружия», — подчеркнул Подоляк в эфире украинского «24-го канала».

Кроме того, Подоляк указал на задержки со стороны западных стран в поставках обещанного Киеву вооружения. Он утверждает, что вместо обещанных трех недель оружие не поступает даже через три месяца.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее о возможности увеличения поставок оружия Киеву. Он подтвердил, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным запланированы на ближайшее время. Трамп подчеркнул, что встреча с российским лидером поможет определить дальнейшие шаги в отношениях между странами, пишет MK.RU.

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил страны НАТО в дефиците оружия у ВСУ и в сложной ситуации на фронте. По его мнению, чтобы скрыть вину, альянс настаивает на понижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. «У нас дефицит оружия. Смотрите, почему они [на Западе] говорят про 18 лет? Давайте уже так откровенно. Ну, потому что это позволяет снять с себя часть общей вины альянса в дефиците оружия», — подчеркнул Подоляк в эфире украинского «24-го канала». Кроме того, Подоляк указал на задержки со стороны западных стран в поставках обещанного Киеву вооружения. Он утверждает, что вместо обещанных трех недель оружие не поступает даже через три месяца. Президент США Дональд Трамп заявил ранее о возможности увеличения поставок оружия Киеву. Он подтвердил, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным запланированы на ближайшее время. Трамп подчеркнул, что встреча с российским лидером поможет определить дальнейшие шаги в отношениях между странами, пишет MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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