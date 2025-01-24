Рэпера из группы «Каста» признали иноагентом

Рэпер Влади внесен в список иноагентов
Рэпера Влади (Владислава Лешкевича) из группы «Каста» признали иноагентом. Об этом сообщается на сайте Минюста.
В 2022 году рэперы из группы «Каста» отказались выступать в России и уехали за границу. Теперь они концертируют за рубежом, высказываясь против СВО и России в целом.
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