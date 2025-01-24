Рэпера из группы «Каста» признали иноагентом

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Рэпер Влади внесен в список иноагентов
Рэпер Влади внесен в список иноагентов Фото:

Рэпера Влади (Владислава Лешкевича) из группы «Каста» признали иноагентом. Об этом сообщается на сайте Минюста.

В 2022 году рэперы из группы «Каста» отказались выступать в России и уехали за границу. Теперь они концертируют за рубежом, высказываясь против СВО и России в целом. 

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Рэпера Влади (Владислава Лешкевича) из группы «Каста» признали иноагентом. Об этом сообщается на сайте Минюста. В 2022 году рэперы из группы «Каста» отказались выступать в России и уехали за границу. Теперь они концертируют за рубежом, высказываясь против СВО и России в целом. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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