Лавров выступил с заявлением на фоне слухов о переговорах Путина и Трампа

Несмотря на активное обсуждение переговоров России и Запада по вопросу украинского кризиса, никаких предпосылок для диалога пока что нет. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Несмотря на все громче звучащие разговоры о необходимости мирных переговоров, никаких практических действий, указывающих на реальную готовность к ним Киева и Запада, объективно не наблюдается», — заявил Лавров, слова которого публикует официальный сайт МИД России. Дипломат подчеркнул, что наблюдает противоположную ситуацию: поставки оружия ВСУ продолжаются, Москве ставят ультиматумы, а также не решается вопрос о легитимности украинской власти.
Версии о возможных переговорах по украинскому конфликту все чаще звучат на фоне вступления Дональда Трампа в должность президента Соединенных Штатов. Сам глава Белого дома говорил, что намерен обсудить ситуацию с президентом России Владимиром Путиным «в очень скором времени», пишет MK.RU. Лавров, в свою очередь, неоднократно заявлял, что подход России к переговорам остается прежним — страна готова к диалогу на базе договоренностей 2022 года. Трамп же пока что ограничился угрозами снижения цен на нефть и введения санкций, пишет РТ.
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