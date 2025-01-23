23 января 2025

В ХМАО подорожали фрукты, овощи и рыба

© Служба новостей «URA.RU»
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Инфляция в ХМАО составила 7,9%
Инфляция в ХМАО составила 7,9% Фото:

В Ханты-Мансийском округе в 2024 году подорожали овощи, фрукты, молочная продукция и рыба. Инфляция по итогам декабря составила 7,9%, сообщается на сайте отделения Банка России по Тюменской области.

«В регионе ускорился рост цен на продукты. Подорожали овощи и фрукты, молочная продукция, рыба, кондитерские изделия. Основная причина — увеличение издержек производителей и поставщиков отдельных товаров», — указано в публикации.

В декабре также выросли в цене бытовая техника, парфюмерия и бензин из-за ослабления рубля в последние месяцы. При этом замедлился рост цен на мебель, стройматериалы, одежду и обувь.

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В Ханты-Мансийском округе в 2024 году подорожали овощи, фрукты, молочная продукция и рыба. Инфляция по итогам декабря составила 7,9%, сообщается на сайте отделения Банка России по Тюменской области. «В регионе ускорился рост цен на продукты. Подорожали овощи и фрукты, молочная продукция, рыба, кондитерские изделия. Основная причина — увеличение издержек производителей и поставщиков отдельных товаров», — указано в публикации. В декабре также выросли в цене бытовая техника, парфюмерия и бензин из-за ослабления рубля в последние месяцы. При этом замедлился рост цен на мебель, стройматериалы, одежду и обувь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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