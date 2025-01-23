В ХМАО подорожали фрукты, овощи и рыба

В Ханты-Мансийском округе в 2024 году подорожали овощи, фрукты, молочная продукция и рыба. Инфляция по итогам декабря составила 7,9%, сообщается на сайте отделения Банка России по Тюменской области.
«В регионе ускорился рост цен на продукты. Подорожали овощи и фрукты, молочная продукция, рыба, кондитерские изделия. Основная причина — увеличение издержек производителей и поставщиков отдельных товаров», — указано в публикации.
В декабре также выросли в цене бытовая техника, парфюмерия и бензин из-за ослабления рубля в последние месяцы. При этом замедлился рост цен на мебель, стройматериалы, одежду и обувь.
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