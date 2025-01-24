Путин ответил на призыв Трампа к переговорам

Россия готова к диалогу по вопросу урегулирования украинского кризиса на фоне желания лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа начать переговоры. Об этом заявил президент Владимир Путин.
«Мы видим заявления действующего президента [США] о готовности к совместной работе. Мы всегда для этого открыты», — сказал Путин во время посещения МГУ. Его слова опубликовал журналист Павел Зарубин у себя в telegram-канале.
Ранее Трамп пожелал начать переговоры с лидерами России и Украины по вопросу окончания конфликта. Американский лидер также выдвинул угрозы: если Москва не пойдет на деэскалацию, то он введет новые санкции, а также попросит ОПЕК снизить цены на нефть. В Кремле, в свою очередь, отметили, что нефть не имеет отношения к ведению СВО, пишет РТ.
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