Путин ответил на призыв Трампа к переговорам

Путин: Россия готова к переговорам по Украине
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Путин заявил о готовности к диалогу по Украине
Путин заявил о готовности к диалогу по Украине Фото:

Россия готова к диалогу по вопросу урегулирования украинского кризиса на фоне желания лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа начать переговоры. Об этом заявил президент Владимир Путин.

«Мы видим заявления действующего президента [США] о готовности к совместной работе. Мы всегда для этого открыты», — сказал Путин во время посещения МГУ. Его слова опубликовал журналист Павел Зарубин у себя в telegram-канале.

Ранее Трамп пожелал начать переговоры с лидерами России и Украины по вопросу окончания конфликта. Американский лидер также выдвинул угрозы: если Москва не пойдет на деэскалацию, то он введет новые санкции, а также попросит ОПЕК снизить цены на нефть. В Кремле, в свою очередь, отметили, что нефть не имеет отношения к ведению СВО, пишет РТ.

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Россия готова к диалогу по вопросу урегулирования украинского кризиса на фоне желания лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа начать переговоры. Об этом заявил президент Владимир Путин. «Мы видим заявления действующего президента [США] о готовности к совместной работе. Мы всегда для этого открыты», — сказал Путин во время посещения МГУ. Его слова опубликовал журналист Павел Зарубин у себя в telegram-канале. Ранее Трамп пожелал начать переговоры с лидерами России и Украины по вопросу окончания конфликта. Американский лидер также выдвинул угрозы: если Москва не пойдет на деэскалацию, то он введет новые санкции, а также попросит ОПЕК снизить цены на нефть. В Кремле, в свою очередь, отметили, что нефть не имеет отношения к ведению СВО, пишет РТ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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