«Пусть сама ест!»: в Госдуме не поверили Поповой, разрешившей есть рыбу из Черного моря

Председатель комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила главе Роспотребнадзора Анне Поповой съесть рыбу из Черного моря. После катастрофы в Черном море, которая привела к выбросу тонн мазута в акваторию и на побережье, «рыба не ловится», заявила Останина.
«И вдруг приезжает Анна Попова и говорит: „Все хорошо, рыбу есть можно“. Я сказала: „Пусть сама ест“ <...> Рыбаки говорят, что рыба не ловится. Как тогда ее есть можно?», — заявила Останина в эфире радиостанции. Она рекомендовала не спешить с выводами о нормализации ситуации в Черном море и подчеркнула, что в результате разлива продолжают погибать птицы и дельфины.
Ранее Попова в интервью для телеканала «Россия 24» заявила, что исследования подтвердили отсутствие загрязнения рыбы в Черном море. Она уточнила, что специалисты ведомства провели анализ около 200 проб и не выявили отклонений от нормы.
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