Более длительный и затяжной период переговоров между Россией и Украиной рискует начаться в скором времени. По его итогам украинская сторона вряд ли сможет заключить выгодную сделку, пишет британская газета Byline Times.
«Вполне вероятно, что любое урегулирование путем переговоров займет время, поскольку красные линии как Украины, так и России пока кажутся одинаково неприемлемыми друг для друга... По окончании переговоров маловероятно, что украинцы смогут заключить выгодную сделку», — передает BT.
Президент России Владимир Путин во время своего визита в МГУ заявил о готовности говорить с лидером США Дональдом Трампом об урегулировании конфликта на Украине. Путин, однако, заметил, что сначала нужно заставить президента Украины Владимира Зеленского снять декрет о запрете переговоров с РФ. Подробнее о планах вести диалог по эскалации — в материале URA.RU.
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