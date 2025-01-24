Как защитить телефон от опасного вируса Mamont

Раевский: при заражении телефона трояном Mamont поможет сброс настроек
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Раевский отметил, что нужно как можно скорее сбросить устройство до заводских настроек, пока мошенники не начали действовать
Раевский отметил, что нужно как можно скорее сбросить устройство до заводских настроек, пока мошенники не начали действовать Фото:

При заражении телефона троянским вирусом Mamont, нужно сбросить гаджет до заводских настроек. Таким образом получится защитить личные данные от злоумышленников.  Об этом рассказал генеральный директор компании Zecurion и эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

«Если вы установили вредоносную программу и вас осенило, что этого не нужно было делать, то поможет сброс телефона к заводским настройкам», — рассказал Раевский в беседе с aif.ru. Он пояснил, что при таких действиях все данные и приложения на телефоне будут стерты, однако это обеспечит сохранность доступа к важным сервисам, например, банкам.

Раевский подчеркнул, что необходимо действовать незамедлительно, поскольку мошенники быстро атакуют устройство через загруженное приложение. Эксперт порекомендовал внимательнее относиться к получаемым материалам и указал на то, что видеофайлы не бывают в формате .apk.

Ранее Министерство внутренних дел России предупредило пользователей мессенджера Telegram о распространении вредоносного софта, который приводит к заражению вирусом Mamont. Сообщается, что он способен считывать пуш-уведомления, текстовые сообщения и фотографии, что позволяет ему получить доступ к финансовым системам пользователя. Управление по борьбе с киберпреступностью МВД России указывает на то, что злоумышленники часто отправляют файлы с вопросом: «Это ты на видео?», и слово «видео» часто фигурирует в названии файла, передает RT.

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При заражении телефона троянским вирусом Mamont, нужно сбросить гаджет до заводских настроек. Таким образом получится защитить личные данные от злоумышленников.  Об этом рассказал генеральный директор компании Zecurion и эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский. «Если вы установили вредоносную программу и вас осенило, что этого не нужно было делать, то поможет сброс телефона к заводским настройкам», — рассказал Раевский в беседе с aif.ru. Он пояснил, что при таких действиях все данные и приложения на телефоне будут стерты, однако это обеспечит сохранность доступа к важным сервисам, например, банкам. Раевский подчеркнул, что необходимо действовать незамедлительно, поскольку мошенники быстро атакуют устройство через загруженное приложение. Эксперт порекомендовал внимательнее относиться к получаемым материалам и указал на то, что видеофайлы не бывают в формате .apk. Ранее Министерство внутренних дел России предупредило пользователей мессенджера Telegram о распространении вредоносного софта, который приводит к заражению вирусом Mamont. Сообщается, что он способен считывать пуш-уведомления, текстовые сообщения и фотографии, что позволяет ему получить доступ к финансовым системам пользователя. Управление по борьбе с киберпреступностью МВД России указывает на то, что злоумышленники часто отправляют файлы с вопросом: «Это ты на видео?», и слово «видео» часто фигурирует в названии файла, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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