Министр экологии сообщил о подготовке пляжа Анапы к летнему сезону

К лету 2025 года все пляжи Анапы, пострадавшие от загрязнения мазутом, должны быть очищены. Такое заявление сделал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.
«К этому лету пляж Анапы должен соответствовать нормативам; мазута на пляже быть не должно», — сообщил Александр Козлов. Фрагмент его интервью публикует telegram-канал министерства. Козлов отметил, что большая часть загрязненной почвы вывезена, стартовали работы по просеиванию песка. Роспотребнадзор планирует провести предварительную проверку соответствия пляжей установленным санитарным нормам до 1 марта 2025 года.
Ранее представители туристической отрасли в Анапе заявили, что уверены в успехе предстоящего летнего сезона. В интервью РБК Ольга Смолкина, директор гостиничной компании Alean Collection, сообщила, что на пляжах уже почти не осталось видимых следов загрязнения. Также Артем Гаврилов, председатель Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края, подчеркнул, что нет причин для беспокойства относительно летнего сезона, передает RT.
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