Российский военный летчик с позывным Комиссар успешно уничтожил самолет противника, а также значительное количество бронетехники и железнодорожный состав с вооружением для ВСУ. Об этом сообщает telegram-канал RT. Во время операции летчик использовал управляемые ракеты, которые были запущены в момент разгрузки вражеского самолета.
«Когда мы запустили управляемые ракеты, самолет как раз разгружали. Там было очень много броневиков, танков, вооружения, военных. Потом мы получили подтверждение, что цель была поражена: фейерверк был огромный. Аэродром пылал сильно», — рассказал Комиссар. Это подтверждает успешное выполнение задачи по нейтрализации значительного количества военной техники противника.
После успешного выполнения задания Комиссар и его команда были представлены к награде. Летчик подчеркнул, что операция требовала высокой скорости и точности, чтобы успеть уничтожить технику до ее перемещения с аэродрома. Ранее Комиссар уже проявил свою профессиональное мастерство в различных боевых операциях, что подтверждается несколькими государственными наградами и значительным опытом боевых вылетов.
Министерство обороны России сообщило, что экипаж вертолета Ка-52М прервал ротацию подразделений Вооруженных сил Украины в приграничной зоне Курской области. Армия Украины потеряла в курском приграничье 270 военных, Abrams и Bradley, передает RT.
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