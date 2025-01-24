Кадыров отправил в зону СВО группу бойцов

Чеченская Республика направила новую группу добровольцев в зону специальной военной операции. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своем telegram-канале. Отправка состоялась после тщательной подготовки добровольцев на базе Российского университета спецназа.
«Очередная группа добровольцев отправилась в зону проведения СВО из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Перед этим бойцы прошли тщательную подготовку на базе Российского университета спецназа имени президента России Владимира Путина, где лучшие инструкторы обучили их всем необходимым навыкам для эффективного выполнения боевых задач», — написал Кадыров.
Кадыров также подчеркнул, что добровольцы были подготовлены к выполнению задач в сложных условиях. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова предоставил все необходимое обмундирование и спецсредства для успешной службы.
За прошедший год около 450 тысяч человек заключили контракты с Министерством обороны, а еще 40 тысяч человек присоединились к добровольческим формированиям, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, напоминает «Национальная служба новостей». Он подчеркнул, что приоритетной задачей на 2025 год является поддержание достигнутых темпов.
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