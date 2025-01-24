Стипендии курганских студентов: как получить до 34 тысяч рублей

Студенты Курганского государственного университета (КГУ), если постараются, могут получать повышенную стипендию от 6,9 тысяч рублей до чуть более 13 тысяч рублей. Те, кто серьезно увлечен наукой, могут получить стипендии правительства РФ и президентские выплаты. А студентам курганских техникумов за отлично сданную сессию заплатят около 1 000 рублей. О том, сколько и за что платят студентам, — материал URA.RU.
Повышенная стипендия в КГУ
Размер стипендии в Курганском госуниверситете зависит от результатов промежуточной аттестации (сессии). Максимальный размер составляет 6 699,71 рублей — за «отличную» учебу. «За достижения в одной из областей (учебная, научно-исследовательская, спортивная, общественная, культурно-творческая) студенты могут получить повышенную государственную академическую стипендию. Она назначается один раз в семестр. Студент предоставляет в комиссию заявление и пакет своих достижений в одной или нескольких областях. Обязательное условие для участия в конкурсе успешно сданная сессия (без троек)», — пояснили в пресс-службе КГУ.
Максимальный размер выплат студент может получить за публикации научных статей и выступления на научных конференциях. Предугадать, какое количество публикаций и выступлений необходимо для получения такой стипендии, невозможно. Бывали семестры, когда один студент приносил по 10 опубликованных статей, отмечают в вузе. Все материалы перед публикацией проходят обязательную экспертизу в научно-исследовательском отделе университета. Размер повышенной стипендии колеблется от 6 914, 63 до 13 179,71 рублей в зависимости от курса, на котором обучается студент, и его результатов.
Губернаторские стипендии
Студенты колледжей, техникумов и вузов, а также аспиранты и ординаторы высших учебных заведений и научных организаций могут претендовать на именные стипендии губернатора Курганской области. Для этого нужно пройти отбор. Комиссия оценивает соискателей по результатам их участия в конкурсах профессионального мастерства различного уровня, научно-исследовательских мероприятиях и общественной деятельности, по результатам качества знаний.
По итогам конкурса 2024 года из 141 претендента право получать такую премию получили 46 человек. Это 28 студентов колледжей и техникумов (стипендия 2 500 рублей ежемесячно), 11 студентов вузов (по 4 000 рублей), семь аспирантов и ординаторов (по 6 000 рублей). Именная стипендия назначается сроком на один учебный год.
Особые стипендии
Студенты также могут быть получателями стипендий правительства Российской Федерации (23 000), стипендии президента РФ (34 500). Размер стипендии президента России для аспирантов, проводящих научные исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития страны, составляет 86 250 рублей.
Стипендии техникумов и колледжей
У техникумов и колледжей Курганской области имеется свой стипендиальный фонд, который руководство распределяет по своему усмотрению. Например, в Курганском государственном колледже обычная стипендия составляет 490 рублей. Тем, у кого кроме четверок есть пятерки, могут назначать плюсом от 50 до 75% от суммы стипендии. Отличники получают плюсом 100% к стипендии. Также поощряются ребята и за активное участие в мероприятиях, общественной жизни колледжа, волонтерской деятельности, уточнили в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области.
Как получать больше
Увеличить доходы студенты могут, устроившись на работу. Например, в КГУ можно обратиться в Центр карьеры и взаимодействия с выпускниками. Специалист центра оказывает помощь студентам в составлении резюме и подборе вакансий или стажировок, которые поступают от партнеров университета. В летний период студенты работают в приемной комиссии университета и помогают абитуриентам с оформлением документов. В университете создана Молодежная научно-исследовательская лаборатория, в ней также трудятся студенты.
Ежегодно, начиная с 2020 года, университет участвует в программе по содействию занятости студентов в качестве наставников для работы с одаренными школьниками в рамках реализации их исследовательских проектов, а также проекта «Сириус. Лето: начни свой проект». В рамках данной программы студенты выполняют работы по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). Суммы выплат различаются и определяются ежегодно, отметили в КГУ.
Техникумы и колледжи стремятся предлагать студентам вакансии на предприятиях. Многие учащиеся технических специальностей совмещают обучение с работой на заводе.
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