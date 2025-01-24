24 января 2025

Министр Эстонии выступил против идеи Трампа увеличить оборонные расходы НАТО

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В Эстонии раскритиковали призывы Трампа отчислить НАТО 5 % ВВП
В Эстонии раскритиковали призывы Трампа отчислить НАТО 5 % ВВП Фото:

Министр финансов Эстонии Юрген Лиги призвал страны НАТО избегать необоснованных требований к увеличению оборонных расходов, сообщает ERR News. Это заявление было сделано на фоне требований президента США Дональда Трампа о повышении расходов на оборону до 5-ти % от ВВП.

«Ни у кого на самом деле нет плана по достижению цели в пять процентов. Я призываю все страны не поднимать шум, когда Трамп говорит то, что мы не можем реально сделать. Подобные запутанные разговоры необходимо прекратить», — прокомментировал Лиги. Он выразил сомнения в реализуемости таких амбициозных финансовых целей.

Дональд Трамп ранее выразил намерение требовать от стран-членов НАТО повышения уровня оборонных расходов, напоминает MK.RU. Он подчеркнул, что такое требование является давно ожидаемым и крайне необходимым для гарантирования безопасности альянса.

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Министр финансов Эстонии Юрген Лиги призвал страны НАТО избегать необоснованных требований к увеличению оборонных расходов, сообщает ERR News. Это заявление было сделано на фоне требований президента США Дональда Трампа о повышении расходов на оборону до 5-ти % от ВВП. «Ни у кого на самом деле нет плана по достижению цели в пять процентов. Я призываю все страны не поднимать шум, когда Трамп говорит то, что мы не можем реально сделать. Подобные запутанные разговоры необходимо прекратить», — прокомментировал Лиги. Он выразил сомнения в реализуемости таких амбициозных финансовых целей. Дональд Трамп ранее выразил намерение требовать от стран-членов НАТО повышения уровня оборонных расходов, напоминает MK.RU. Он подчеркнул, что такое требование является давно ожидаемым и крайне необходимым для гарантирования безопасности альянса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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