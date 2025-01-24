Министр Эстонии выступил против идеи Трампа увеличить оборонные расходы НАТО

Министр финансов Эстонии Юрген Лиги призвал страны НАТО избегать необоснованных требований к увеличению оборонных расходов, сообщает ERR News. Это заявление было сделано на фоне требований президента США Дональда Трампа о повышении расходов на оборону до 5-ти % от ВВП.
«Ни у кого на самом деле нет плана по достижению цели в пять процентов. Я призываю все страны не поднимать шум, когда Трамп говорит то, что мы не можем реально сделать. Подобные запутанные разговоры необходимо прекратить», — прокомментировал Лиги. Он выразил сомнения в реализуемости таких амбициозных финансовых целей.
Дональд Трамп ранее выразил намерение требовать от стран-членов НАТО повышения уровня оборонных расходов, напоминает MK.RU. Он подчеркнул, что такое требование является давно ожидаемым и крайне необходимым для гарантирования безопасности альянса.
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