В США утвердили нового главу Пентагона

В США Пит Хегсет официально назначен на должность руководителя Пентагона. Сенат Конгресса утвердил его кандидатуру 24 января.
«Сенат Конгресса США в пятницу утвердил Пита Хегсета на пост министра обороны», — передает Bloomberg. Причем для принятия решения пришлось воспользоваться голосом вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса, так как голоса сенаторов разделились поровну. Согласно Конституции Штатов, он также занимает должность председателя верхней палаты Конгресса.
Пит Хегсет обладает значительным опытом в военной и гражданской сферах. Бывший майор сухопутных войск и ветеран войн в Ираке и Афганистане, он также работал на телеканале Fox News и возглавлял организации по защите прав ветеранов. В ноябре 2024 года его кандидатуру на пост министра обороны выдвинул избранный президент Штатов Дональд Трамп, передает «Национальная служба новостей».
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