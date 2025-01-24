24 января 2025

В США утвердили нового главу Пентагона

© Служба новостей «URA.RU»
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В США выбрали нового министра обороны, им стал Пит Хегсет
В США выбрали нового министра обороны, им стал Пит Хегсет Фото:

В США Пит Хегсет официально назначен на должность руководителя Пентагона. Сенат Конгресса утвердил его кандидатуру 24 января.

«Сенат Конгресса США в пятницу утвердил Пита Хегсета на пост министра обороны», — передает Bloomberg. Причем для принятия решения пришлось воспользоваться голосом вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса, так как голоса сенаторов разделились поровну. Согласно Конституции Штатов, он также занимает должность председателя верхней палаты Конгресса.

Пит Хегсет обладает значительным опытом в военной и гражданской сферах. Бывший майор сухопутных войск и ветеран войн в Ираке и Афганистане, он также работал на телеканале Fox News и возглавлял организации по защите прав ветеранов. В ноябре 2024 года его кандидатуру на пост министра обороны выдвинул избранный президент Штатов Дональд Трамп, передает «Национальная служба новостей».

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В США Пит Хегсет официально назначен на должность руководителя Пентагона. Сенат Конгресса утвердил его кандидатуру 24 января. «Сенат Конгресса США в пятницу утвердил Пита Хегсета на пост министра обороны», — передает Bloomberg. Причем для принятия решения пришлось воспользоваться голосом вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса, так как голоса сенаторов разделились поровну. Согласно Конституции Штатов, он также занимает должность председателя верхней палаты Конгресса. Пит Хегсет обладает значительным опытом в военной и гражданской сферах. Бывший майор сухопутных войск и ветеран войн в Ираке и Афганистане, он также работал на телеканале Fox News и возглавлял организации по защите прав ветеранов. В ноябре 2024 года его кандидатуру на пост министра обороны выдвинул избранный президент Штатов Дональд Трамп, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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