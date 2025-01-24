Россия обратилась к стране ЕС по поводу уголовного дела актера Смольянинова*

Российские правоохранительные органы обратились к Латвии, где предположительно находится актер Артур Смольянинов* (признан в РФ иноагентом) с просьбой оказать содействие в рамках расследования уголовного дела против него. Он обвиняется в распространении фейков о российской армии и возбуждении ненависти.
«Запрос о правовой помощи в рамках расследования уголовного дела в отношении Смольянинова* был направлен в государство, где фигурант находится», — рассказали в силовых структурах. Информацию приводит РИА Новости.
Предполагается, что Смольянинов может находиться в Латвии, так как недавно он разместил видео в Instagram** (запрещен в РФ, принадлежит к компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) с геотегом Юрмалы. Актер также указывал местоположения в Берлине, Ницце и Черногории. Кроме того, он давал концерты в Париже и США.
В конце октября 2024 года Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте актера. Ему предъявлено обвинение в возбуждении ненависти и распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. Смольянинов также объявлен в международный розыск. Минюст включил его в реестр иноагентов в январе 2023 года, а в мае 2023 года актер попал в список террористов и экстремистов.
*Артур Смольянинов — физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов
**Instagram запрещен в РФ, принадлежит к компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России
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