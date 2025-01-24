24 января 2025

В TikTok произошел массовый сбой

© Служба новостей «URA.RU»
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Пользователи сообщают о массовом сбое в работе TikTok
Пользователи сообщают о массовом сбое в работе TikTok Фото:

В работе видеоплатформы TikTok произошел массовый сбой по всему миру и в России, в частности. Так, среди россиян количество жалоб на работу приложения уже превысило 600 единиц. Об этом стало известно благодаря данным с платформы для мониторинга сбоев Downdetector.

«Количество жалоб о сбое в работе TikTok превысило 600 единиц. Почти 80% пользователей отмечают, что приложение не загружается», — передает Downdetector. Также 37% клиентов сервиса рассказали о нарушении в работе TikTok.

При этом наибольшее количество жалоб исходят из Тверской и Кировской областей. Кроме того, обращения о сбоях поступают со всего мира. 

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В работе видеоплатформы TikTok произошел массовый сбой по всему миру и в России, в частности. Так, среди россиян количество жалоб на работу приложения уже превысило 600 единиц. Об этом стало известно благодаря данным с платформы для мониторинга сбоев Downdetector. «Количество жалоб о сбое в работе TikTok превысило 600 единиц. Почти 80% пользователей отмечают, что приложение не загружается», — передает Downdetector. Также 37% клиентов сервиса рассказали о нарушении в работе TikTok. При этом наибольшее количество жалоб исходят из Тверской и Кировской областей. Кроме того, обращения о сбоях поступают со всего мира. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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