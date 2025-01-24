24 января 2025

Синоптик дал оптимистичный прогноз погоды в ХМАО на февраль

Синоптик Шувалов пообещал теплую погоду в ХМАО в феврале
© Служба новостей «URA.RU»
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Февраль встретит югорчан теплом
Февраль встретит югорчан теплом Фото:

Погода в феврале в ХМАО будет теплее, чем обычно. Об этом URA.RU сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Уже в феврале погода будет „не февральской“, а довольно теплой. В начале месяца температура будет около -5 градусов, максимум», — прокомментировал Шувалов.

Он также уточнил, что морозы в Югре еще ожидаются. Но они будут кратковременными. А уже по-настоящему весенняя погода придет в регион в апреле.

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Погода в феврале в ХМАО будет теплее, чем обычно. Об этом URA.RU сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. «Уже в феврале погода будет „не февральской“, а довольно теплой. В начале месяца температура будет около -5 градусов, максимум», — прокомментировал Шувалов. Он также уточнил, что морозы в Югре еще ожидаются. Но они будут кратковременными. А уже по-настоящему весенняя погода придет в регион в апреле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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