Синоптик дал оптимистичный прогноз погоды в ХМАО на февраль

Февраль встретит югорчан теплом
Погода в феврале в ХМАО будет теплее, чем обычно. Об этом URA.RU сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Уже в феврале погода будет „не февральской“, а довольно теплой. В начале месяца температура будет около -5 градусов, максимум», — прокомментировал Шувалов.
Он также уточнил, что морозы в Югре еще ожидаются. Но они будут кратковременными. А уже по-настоящему весенняя погода придет в регион в апреле.
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