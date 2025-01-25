Пассажирский самолет не смог взлететь и врезался в кусты в Хабаровском крае

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Никто из пассажиров не пострадал при столкновении самолета с кустами
Никто из пассажиров не пострадал при столкновении самолета с кустами Фото:

Пассажирский самолет Ан-24, принадлежащий авиакомпании «Хабаровские авиалинии», выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нелькана (Хабаровский край) во время неудачной попытки взлета и врезался в кусты. Об этом сообщают журналисты.

«Разбежавшись по полосе, самолет прервал взлет и начал тормозить, но все равно выкатился за пределы полосы и проехал лишние 30 метров, прежде чем остановился», — пишет РЕН ТВ. На момент происшествия на борту находились 20 пассажиров и три члена экипажа. Никто из них не пострадал. В том числе удалось избежать возгорания.

Причины происшествия в настоящее время устанавливаются. Специалисты и следственные органы проводят необходимые проверки для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пассажирский самолет Ан-24, принадлежащий авиакомпании «Хабаровские авиалинии», выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нелькана (Хабаровский край) во время неудачной попытки взлета и врезался в кусты. Об этом сообщают журналисты. «Разбежавшись по полосе, самолет прервал взлет и начал тормозить, но все равно выкатился за пределы полосы и проехал лишние 30 метров, прежде чем остановился», — пишет РЕН ТВ. На момент происшествия на борту находились 20 пассажиров и три члена экипажа. Никто из них не пострадал. В том числе удалось избежать возгорания. Причины происшествия в настоящее время устанавливаются. Специалисты и следственные органы проводят необходимые проверки для выяснения всех обстоятельств случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...