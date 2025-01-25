Пассажирский самолет не смог взлететь и врезался в кусты в Хабаровском крае

Пассажирский самолет Ан-24, принадлежащий авиакомпании «Хабаровские авиалинии», выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нелькана (Хабаровский край) во время неудачной попытки взлета и врезался в кусты. Об этом сообщают журналисты.
«Разбежавшись по полосе, самолет прервал взлет и начал тормозить, но все равно выкатился за пределы полосы и проехал лишние 30 метров, прежде чем остановился», — пишет РЕН ТВ. На момент происшествия на борту находились 20 пассажиров и три члена экипажа. Никто из них не пострадал. В том числе удалось избежать возгорания.
Причины происшествия в настоящее время устанавливаются. Специалисты и следственные органы проводят необходимые проверки для выяснения всех обстоятельств случившегося.
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