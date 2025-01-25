В Госдуме решили создать ГОСТ по тюбингам

В Госдуме начали разработку ГОСТа для тюбингов, чтобы сделать их использование более безопасным. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета по защите семьи Татьяна Буцкая. По ее словам, решение было принято из-за травмоопасности тюбингов.
«Мы разрабатываем ГОСТ по тюбингам», — заявила Буцкая. Ее слова приводит РИА Новости.
Она добавила, что новый стандарт направлен на решение проблем, связанных с тем, чтобы человек видел, в каком направлении он катится на тюбинге, и у него была возможность остановиться при катании. По ее словам, сейчас таких возможностей при катании на ватрушке нет.
В настоящее время специалисты разрабатывают функцию, которая позволит без труда покидать ватрушку при обнаружении препятствий. Татьяна Буцкая добавила, что текущие тюбинги лучше использовать как часть аттракционов на зимних горках, где предусмотрены безопасные траектории движения и отсутствие препятствий.
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