Депутаты и министры поздравили читателей URA.RU с Днем студента. Они рассказали о том, как жили в свои студенческие годы, и с какими вызовами им пришлось столкнуться. Первый заместитель руководитель фракции партии «Новые люди» Владислав Даванков вспомнил, как со своим другом написал книгу «50 рецептов Доширака».
«Времена были, в общем, честно говоря, голодными. Так что мы с моими другом, ныне однопартийцем, Иваном Моручковым написали книгу „50 процентов Доширака“. Я их правда до сих пор все помню», — заявил Даванков. Его слова приводит telegram-канал URA.RU.
Депутат «Единой России» Виталий Милонов рассказал, что его студенческие годы пришлись на начало 90-х. И тогда, по его словам, главной задачей было выживать, поэтому он был вынужден пойти работать во время учебы. Он также вспомнил, как по ночам со своими товарищами разгружал вагоны с польской картошкой.
Министр спорта Михаил Дегтярев отметил, что уже во время студенчества начал свою карьеру в политике. Все его увлечения и хобби, а также участие в общественных движениях привели к службе в государственных структурах. Он также пожелал студентам веры в себя, здоровья и любви.
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