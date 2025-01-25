Растут не только цены: как россиянам удалось отложить до 500 тысяч на депозит

В 2024 году, несмотря на повышенную ключевую ставку, средний размер банковских вкладов в России вырос на почти 22%, достигнув отметки в 500 тысяч рублей. Рост объясняется тем, что вклады являются самым простым и наименее рискованным способом вложения средств. Об этом сообщает главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич.
«На сегодняшний день вклады выступают самым простым, понятным и низкорисковым инструментом вложения денежных средств. Снижению рисков депозитов способствует наличие системы страхования вкладов», — рассказал Зварич «Известиям». Издание сообщает, что рост популярности вкладов привел к увеличению их среднего размера до 500 тысяч рублей.
Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов подчеркивает, что ставки по вкладам не только компенсируют официальную инфляцию, но и значительно ее превышают. По его словам, краткосрочные вклады пользуются большей популярностью среди населения и из-за более выгодных условий, предлагаемых банками, по сравнению с долгосрочными депозитами. Значительным преимуществом краткосрочных вкладов является финансовая гибкость, которую они предоставляют в ожидании возможного повышения депозитных ставок. Зварич уточняет, что высокий спрос на такие вклады также обусловлен возможностью оперативного доступа к средствам.
Ранее стало известно, что вложение 100 тысяч рублей в банковский вклад может принести до 25 тысяч рублей годового дохода, сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он также отметил, что с увеличением вложенной суммы увеличивается и потенциальный пассивный доход. Кроме того, банковские вклады до 1,4 миллиона рублей считаются безрисковыми и обеспечивают высокий доход, передает «Национальная служба новостей».
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