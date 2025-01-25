В Курске арестовали подозреваемого в убийствах женщин в Русском Поречном

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Фабрисенко был арестован военнослужащими ВС РФ
Фабрисенко был арестован военнослужащими ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курский суд принял решение о заключении под стражу украинского военнослужащего Евгения Фабрисенко, обвиняемого в убийстве шести человек в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Ленинский районный суд Курска заключил под стражу 26-летнего военнослужащего ВФУ, подозреваемого в совершении особо тяжкого и тяжких преступлений в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области», — передает пресс-служба в своем telegram-канале. Там уточняется, что Фабрисенко был арестован военнослужащими ВС РФ после того, как совершил убийство не менее шести женщин села.

Согласно материалам следствия, Фабрисенко вместе с неустановленными членами вооруженных формирований Украины незаконно пересек границу РФ. В период с 29 сентября по 1 октября 2024 года он участвовал в акциях, направленных на устрашение населения, дестабилизацию работы органов власти. Кроме того, следствие утверждает, что военнослужащие совершили преступления против половой неприкосновенности шести женщин с особой жестокостью, после чего лишили их жизни. Тела погибших были затем перемещены в подвалы домов.

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Курский суд принял решение о заключении под стражу украинского военнослужащего Евгения Фабрисенко, обвиняемого в убийстве шести человек в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Ленинский районный суд Курска заключил под стражу 26-летнего военнослужащего ВФУ, подозреваемого в совершении особо тяжкого и тяжких преступлений в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области», — передает пресс-служба в своем telegram-канале. Там уточняется, что Фабрисенко был арестован военнослужащими ВС РФ после того, как совершил убийство не менее шести женщин села. Согласно материалам следствия, Фабрисенко вместе с неустановленными членами вооруженных формирований Украины незаконно пересек границу РФ. В период с 29 сентября по 1 октября 2024 года он участвовал в акциях, направленных на устрашение населения, дестабилизацию работы органов власти. Кроме того, следствие утверждает, что военнослужащие совершили преступления против половой неприкосновенности шести женщин с особой жестокостью, после чего лишили их жизни. Тела погибших были затем перемещены в подвалы домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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