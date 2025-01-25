На Западе назвали условие для начала переговоров с Россией

Unherd: для начала переговоров Запад должен разморозить российские активы
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Введением тарифов против России Трамп может навредить США
Введением тарифов против России Трамп может навредить США Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Западу необходимо разблокировать российские активы, чтобы создать условия для начала переговоров по ситуации на Украине. Об этом сообщает Unherd.

«Вероятно, Западу придется разморозить российские активы для начала переговоров...» — пишет Unherd. Там также добавили, что об этом условии публично не говорят ни политики, ни журналисты.

Издание отмечает, что на Западе наблюдается наивность и недостаток знаний, так как они доверяют экономическим аналитикам, которые допускают ошибки в оценке ситуации в России. Также введение тарифов против Москвы со стороны президента США Дональда Трампа может негативно сказаться на Штатах, так как эта страна закупает у России материалы для ядерной энергетики.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин высказал мнение о том, что постановление главы Украины Владимира Зеленского о запрете на проведение диалога с Россией делает маловероятным легитимность будущих переговоров. По мнению Путина, Запад склонит украинского лидера к отмене данного решения, передает «Национальная служба новостей».

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Западу необходимо разблокировать российские активы, чтобы создать условия для начала переговоров по ситуации на Украине. Об этом сообщает Unherd. «Вероятно, Западу придется разморозить российские активы для начала переговоров...» — пишет Unherd. Там также добавили, что об этом условии публично не говорят ни политики, ни журналисты. Издание отмечает, что на Западе наблюдается наивность и недостаток знаний, так как они доверяют экономическим аналитикам, которые допускают ошибки в оценке ситуации в России. Также введение тарифов против Москвы со стороны президента США Дональда Трампа может негативно сказаться на Штатах, так как эта страна закупает у России материалы для ядерной энергетики. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин высказал мнение о том, что постановление главы Украины Владимира Зеленского о запрете на проведение диалога с Россией делает маловероятным легитимность будущих переговоров. По мнению Путина, Запад склонит украинского лидера к отмене данного решения, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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