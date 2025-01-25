Западу необходимо разблокировать российские активы, чтобы создать условия для начала переговоров по ситуации на Украине. Об этом сообщает Unherd.
«Вероятно, Западу придется разморозить российские активы для начала переговоров...» — пишет Unherd. Там также добавили, что об этом условии публично не говорят ни политики, ни журналисты.
Издание отмечает, что на Западе наблюдается наивность и недостаток знаний, так как они доверяют экономическим аналитикам, которые допускают ошибки в оценке ситуации в России. Также введение тарифов против Москвы со стороны президента США Дональда Трампа может негативно сказаться на Штатах, так как эта страна закупает у России материалы для ядерной энергетики.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин высказал мнение о том, что постановление главы Украины Владимира Зеленского о запрете на проведение диалога с Россией делает маловероятным легитимность будущих переговоров. По мнению Путина, Запад склонит украинского лидера к отмене данного решения, передает «Национальная служба новостей».
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