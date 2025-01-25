После атаки ВСУ на Алешки погибли три человека

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ВСУ обстреляли Алешки кассетными боеприпасами
ВСУ обстреляли Алешки кассетными боеприпасами Фото:

Солдаты Вооруженных сил Украины обстреляли город Алешки в Херсонской области. Погибли минимум три мирных жителя. О ЧП сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. 

«Украинские террористы обстреляли Алешки кассетными боеприпасами и системами дистанционного минирования. На данный момент известно о трех погибших мирных жителях», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он уточнил, что личности погибших жителей устанавливаются. 

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Солдаты Вооруженных сил Украины обстреляли город Алешки в Херсонской области. Погибли минимум три мирных жителя. О ЧП сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.  «Украинские террористы обстреляли Алешки кассетными боеприпасами и системами дистанционного минирования. На данный момент известно о трех погибших мирных жителях», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он уточнил, что личности погибших жителей устанавливаются. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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