После атаки ВСУ на Алешки погибли три человека

ВСУ обстреляли Алешки кассетными боеприпасами
Солдаты Вооруженных сил Украины обстреляли город Алешки в Херсонской области. Погибли минимум три мирных жителя. О ЧП сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Украинские террористы обстреляли Алешки кассетными боеприпасами и системами дистанционного минирования. На данный момент известно о трех погибших мирных жителях», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он уточнил, что личности погибших жителей устанавливаются.
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