Студентов в Петербурге хотят освободить от уплаты одного налога

Бельский: петербургские депутаты освободят студентов от туристического налога
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Туристический налог создает дополнительную нагрузку для студентов, отмечает Бельский
Туристический налог создает дополнительную нагрузку для студентов, отмечает Бельский Фото:

Депутаты Санкт-Петербурга планируют направить предложение в Государственную Думу об освобождении от уплаты туристического налога студентов и школьников, приезжающих из других регионов. Об этом сообщает Александр Бельский, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 

«К молодежному празднику — проект федеральной инициативы. Наши депутаты намерены обратиться к Госдуме с предложением освободить от туристического налога иногородних учащихся и студентов», — написал Бельский в своем telegram-канале. Он отметил, что этот налог создает лишнюю нагрузку для молодежи. 

По словам Бельского, в Петербурге студенты сталкиваются с проблемой нехватки мест в общежитиях учебных заведений. К тому же, они могут находиться на значительном удалении от университета или колледжа. Это вынуждает многих студентов искать альтернативное жилье в виде хостелов, апарт-отелей или гостиниц, предлагающих возможность долгосрочной аренды, отметил председатель Законодательного Собрания города. 

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников сообщил, что доходы от курортного сбора в городской бюджет на 14 октября 2024 года достигли 561 миллиона рублей. В эту сумму включены поступления за сентябрь текущего года, которые составили 85 миллионов рублей, передает «Национальная служба новостей».

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Депутаты Санкт-Петербурга планируют направить предложение в Государственную Думу об освобождении от уплаты туристического налога студентов и школьников, приезжающих из других регионов. Об этом сообщает Александр Бельский, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.  «К молодежному празднику — проект федеральной инициативы. Наши депутаты намерены обратиться к Госдуме с предложением освободить от туристического налога иногородних учащихся и студентов», — написал Бельский в своем telegram-канале. Он отметил, что этот налог создает лишнюю нагрузку для молодежи.  По словам Бельского, в Петербурге студенты сталкиваются с проблемой нехватки мест в общежитиях учебных заведений. К тому же, они могут находиться на значительном удалении от университета или колледжа. Это вынуждает многих студентов искать альтернативное жилье в виде хостелов, апарт-отелей или гостиниц, предлагающих возможность долгосрочной аренды, отметил председатель Законодательного Собрания города.  Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников сообщил, что доходы от курортного сбора в городской бюджет на 14 октября 2024 года достигли 561 миллиона рублей. В эту сумму включены поступления за сентябрь текущего года, которые составили 85 миллионов рублей, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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