Студентов в Петербурге хотят освободить от уплаты одного налога

Депутаты Санкт-Петербурга планируют направить предложение в Государственную Думу об освобождении от уплаты туристического налога студентов и школьников, приезжающих из других регионов. Об этом сообщает Александр Бельский, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
«К молодежному празднику — проект федеральной инициативы. Наши депутаты намерены обратиться к Госдуме с предложением освободить от туристического налога иногородних учащихся и студентов», — написал Бельский в своем telegram-канале. Он отметил, что этот налог создает лишнюю нагрузку для молодежи.
По словам Бельского, в Петербурге студенты сталкиваются с проблемой нехватки мест в общежитиях учебных заведений. К тому же, они могут находиться на значительном удалении от университета или колледжа. Это вынуждает многих студентов искать альтернативное жилье в виде хостелов, апарт-отелей или гостиниц, предлагающих возможность долгосрочной аренды, отметил председатель Законодательного Собрания города.
Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников сообщил, что доходы от курортного сбора в городской бюджет на 14 октября 2024 года достигли 561 миллиона рублей. В эту сумму включены поступления за сентябрь текущего года, которые составили 85 миллионов рублей, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.