Здание депимущества в Ноябрьске после ремонта будет с цветом ржавчины

Здание отремонтируют за 143 млн, фото из архива
Здание департамента имущественных отношений в Ноябрьске (ЯНАО) после капремонта будет с оттенком «ржавчины». Об этом стало известно из тендера на сайте «Госзакупок».
«В ходе капитального ремонта фасад покроют панелями под цвета „ржавчина“», — сообщается в документе тендера. Цокольную часть покроют керамогранитом, а цвет оконных рам сделают шоколадно-коричневым.
Конкурс на поиск подрядчика пройдет до 31 января. Сумма договора составляет 143 миллиона рублей.
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