25 января 2025
24 января 2025

Здание депимущества в Ноябрьске после ремонта будет с цветом ржавчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание отремонтируют за 143 млн, фото из архива
Здание отремонтируют за 143 млн, фото из архива Фото:

Здание департамента имущественных отношений в Ноябрьске (ЯНАО) после капремонта будет с оттенком «ржавчины». Об этом стало известно из тендера на сайте «Госзакупок». 

«В ходе капитального ремонта фасад покроют панелями под цвета „ржавчина“», — сообщается в документе тендера. Цокольную часть покроют керамогранитом, а цвет оконных рам сделают шоколадно-коричневым.

Конкурс на поиск подрядчика пройдет до 31 января. Сумма договора составляет 143 миллиона рублей. 

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Здание департамента имущественных отношений в Ноябрьске (ЯНАО) после капремонта будет с оттенком «ржавчины». Об этом стало известно из тендера на сайте «Госзакупок».  «В ходе капитального ремонта фасад покроют панелями под цвета „ржавчина“», — сообщается в документе тендера. Цокольную часть покроют керамогранитом, а цвет оконных рам сделают шоколадно-коричневым. Конкурс на поиск подрядчика пройдет до 31 января. Сумма договора составляет 143 миллиона рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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