В результате конфликта с Россией Украина может потерять до трети своей территории и будет вынуждена принять на своей территории присутствие иностранных военных сил. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Скажу еще раз: с Украиной все кончится так, что она потеряет треть территории и будет оккупирована иностранными войсками», — заявил премьер в эфире программы «Субботние диалоги». Он добавил, что в ближайшее время гражданам Украины предстоит ответить на вопрос: оправдали ли четыре года боевых действий, которые ведет президент Украины Владимир Зеленский, потери сотни тысяч жизней.
Ранее издание The Telegraph заявило, что в 2025 году Украина будет вынуждена пойти на уступки касательно своих территорий для завершения конфликта с Россией. Такой шаг мог бы гарантировать Украине устойчивую независимость, передает RT.
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