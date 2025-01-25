Премьер Словакии рассказал, чем закончится СВО для Украины

Премьер Словакии Фицо: Украина в результате конфликта потеряет треть территории
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Фицо призвал граждан Украины задуматься над тем, стоят ли боевые действия стольких потерь
Фицо призвал граждан Украины задуматься над тем, стоят ли боевые действия стольких потерь Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В результате конфликта с Россией Украина может потерять до трети своей территории и будет вынуждена принять на своей территории присутствие иностранных военных сил. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Скажу еще раз: с Украиной все кончится так, что она потеряет треть территории и будет оккупирована иностранными войсками», — заявил премьер в эфире программы «Субботние диалоги». Он добавил, что в ближайшее время гражданам Украины предстоит ответить на вопрос: оправдали ли четыре года боевых действий, которые ведет президент Украины Владимир Зеленский, потери сотни тысяч жизней. 

Ранее издание The Telegraph заявило, что в 2025 году Украина будет вынуждена пойти на уступки касательно своих территорий для завершения конфликта с Россией. Такой шаг мог бы гарантировать Украине устойчивую независимость, передает RT.

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В результате конфликта с Россией Украина может потерять до трети своей территории и будет вынуждена принять на своей территории присутствие иностранных военных сил. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. «Скажу еще раз: с Украиной все кончится так, что она потеряет треть территории и будет оккупирована иностранными войсками», — заявил премьер в эфире программы «Субботние диалоги». Он добавил, что в ближайшее время гражданам Украины предстоит ответить на вопрос: оправдали ли четыре года боевых действий, которые ведет президент Украины Владимир Зеленский, потери сотни тысяч жизней.  Ранее издание The Telegraph заявило, что в 2025 году Украина будет вынуждена пойти на уступки касательно своих территорий для завершения конфликта с Россией. Такой шаг мог бы гарантировать Украине устойчивую независимость, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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