Губернатор ХМАО исполнил желания студентов в Татьянин день

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук исполнил желания пятерых студентов, приняв участие в акции «Счастливый билет». Мероприятие прошло в рамках встречи главы региона с учащимися вузов и колледжей в Татьянин день.
Югорский губернатор вытаскивал желания студентов из лототрона. У четверых из них желания совпали — все они мечтали о поездке в Санкт-Петербург. «Посетят обязательно, для этого сделаем все. У них будет возможность посмотреть не только достопримечательности и архитектуру Санкт-Петербургу. Но и базу вузов, с кем у нас есть взаимодействие», — прокомментировал Кухарук.
Студент Вячеслав попросил губернатора помощи в устройстве его на практику в сервисный центр в нефтегазовой отрасли. Кухарук выразил надежду, что молодой югорчанин сможет не только познакомиться с работой предприятия, но затем и быть туда трудоустроенным.
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