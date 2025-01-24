24 января 2025

Губернатор ХМАО исполнил желания студентов в Татьянин день

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Губернатор Руслан Кухарук принял участие в акции «Счастливый билет»
Губернатор Руслан Кухарук принял участие в акции «Счастливый билет» Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук исполнил желания пятерых студентов, приняв участие в акции «Счастливый билет». Мероприятие прошло в рамках встречи главы региона с учащимися вузов и колледжей в Татьянин день.

Югорский губернатор вытаскивал желания студентов из лототрона. У четверых из них желания совпали — все они мечтали о поездке в Санкт-Петербург. «Посетят обязательно, для этого сделаем все. У них будет возможность посмотреть не только достопримечательности и архитектуру Санкт-Петербургу. Но и базу вузов, с кем у нас есть взаимодействие», — прокомментировал Кухарук.

Студент Вячеслав попросил губернатора помощи в устройстве его на практику в сервисный центр в нефтегазовой отрасли. Кухарук выразил надежду, что молодой югорчанин сможет не только познакомиться с работой предприятия, но затем и быть туда трудоустроенным.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук исполнил желания пятерых студентов, приняв участие в акции «Счастливый билет». Мероприятие прошло в рамках встречи главы региона с учащимися вузов и колледжей в Татьянин день. Югорский губернатор вытаскивал желания студентов из лототрона. У четверых из них желания совпали — все они мечтали о поездке в Санкт-Петербург. «Посетят обязательно, для этого сделаем все. У них будет возможность посмотреть не только достопримечательности и архитектуру Санкт-Петербургу. Но и базу вузов, с кем у нас есть взаимодействие», — прокомментировал Кухарук. Студент Вячеслав попросил губернатора помощи в устройстве его на практику в сервисный центр в нефтегазовой отрасли. Кухарук выразил надежду, что молодой югорчанин сможет не только познакомиться с работой предприятия, но затем и быть туда трудоустроенным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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