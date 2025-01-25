Звезда «Счастливы вместе» рассказал, чем ему навредила роль Гены Букина

Роль главного героя в телесериале «Счастливы вместе» мешает актеру Виктору Логинову добавить в свой репертуар серьезные роли. По словам артиста, он хотел бы сыграть военного, однако режиссеры не согласны отдавать ему такую роль.
«Есть моменты, за которые я до сих пор сейчас расплачиваюсь. Мне бы хотелось сняться, например, в военном кино. А режиссеры и телепродюсеры отвечают, что [не могут] сделать Гену Букина генералом, или полковником, или хотя бы капитаном. Даже солдатом», — поделился Логинов в беседе с aif.ru.
При этом актер заметил, что все еще готов к соответствующим предложениям. Логинов также анонсировал выход полнометражного фильма, где он сыграл «совершенно отрицательного персонажа», правда, в комедийном кино.
Телеканал ТНТ начал производство второго сезона сериала «Счастливы вместе». Сюжет вновь закручивается вокруг Гены Букина, продавца обуви из Екатеринбурга, и его семьи. Создатели сериала подтвердили, что действие вновь развернется в знакомой двухэтажной квартире, а к числу персонажей присоединится сосед Толик Полено, роль которого исполнит актер Павел Савинков. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе канала.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.