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ТНТ снимает второй сезон о семье Букиных из Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Дата премьеры сериала о Букиных пока неизвестна
Дата премьеры сериала о Букиных пока неизвестна Фото:

Телеканал ТНТ приступил к съемкам второго сезона сериала «Букины», который рассказывает о продавце обуви из Екатеринбурга Гене Букине и его семье. Зрителям обещают, что герои вернутся в легендарную двухэтажную квартиру и к ним присоединится сосед Толик Полено (актер Павел Савинков), рассказали URA.RU в пресс-службе.

«В продолжении я хочу вернуть кое-что из старых Букиных — ощущение хулиганского телетеатрального капустника. Надеюсь, в этом помогут и зрители на съемочной площадке, ведь снимать мы будем там же и так же, как 20 лет назад», — говорит режиссер Шабан Муслимов.

По сюжету Букины вынуждены покинуть загородный дом и вернуться в свою старую квартиру. Гена начнет задумываться о здоровье, его жена Даша начнет открывать в себе новые таланты, а сын Рома женится и будет ждать ребенка. 

Виктор Логинов вновь вернется к роли Гены Букины
Виктор Логинов вновь вернется к роли Гены Букины
Фото:

«Снова быть Геной Букиным — это как надеть любимые старые кеды: удобно, привычно, но при этом есть ощущение чего-то нового. Возвращение в этот проект — словно встреча со старыми друзьями, с которыми ты прошел долгий путь, но теперь у каждого из нас появились новые истории, новые переживания и опыт. Второй сезон обещает стать настоящим подарком для всех, кто скучал по нашей безумной семейке», — делится Виктор Логинов, сыгравший Гену Букина.

Ситком «Счастливы вместе» выходил на ТНТ с 2006 по 2013 год. По сюжету глава семейства Гена Букин работает продавцом в магазине обуви и любит жаловаться на жизнь, его жена Даша (Наталья Бочкарева) обожает тратить зарплату мужа, лениться и есть конфеты у телевизора. Их глуповатая дочь Света (Дарья Сагалова) постоянно меняет ухажеров, а сын Рома (Александр Якин) пытается построить отношения с девушками, но ему не везет.

Спустя 10 лет «Счастливы вместе» переродился в новый проект — «Букины». В обновленной версии сериала семья переезжает в загородный дом. Даша начала увлекаться марафонами и астрологией, Рома занялся бизнесом, дочка Света удачно вышла замуж и переехала в Москву, но затем вернулась в родной Екатеринбург. Премьера состоялась 18 декабря 2023 года. 

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Телеканал ТНТ приступил к съемкам второго сезона сериала «Букины», который рассказывает о продавце обуви из Екатеринбурга Гене Букине и его семье. Зрителям обещают, что герои вернутся в легендарную двухэтажную квартиру и к ним присоединится сосед Толик Полено (актер Павел Савинков), рассказали URA.RU в пресс-службе. «В продолжении я хочу вернуть кое-что из старых „ Букиных“ — ощущение хулиганского телетеатрального капустника. Надеюсь, в этом помогут и зрители на съемочной площадке, ведь снимать мы будем там же и так же, как 20 лет назад», — говорит режиссер Шабан Муслимов. По сюжету Букины вынуждены покинуть загородный дом и вернуться в свою старую квартиру. Гена начнет задумываться о здоровье, его жена Даша начнет открывать в себе новые таланты, а сын Рома женится и будет ждать ребенка.  «Снова быть Геной Букиным — это как надеть любимые старые кеды: удобно, привычно, но при этом есть ощущение чего-то нового. Возвращение в этот проект — словно встреча со старыми друзьями, с которыми ты прошел долгий путь, но теперь у каждого из нас появились новые истории, новые переживания и опыт. Второй сезон обещает стать настоящим подарком для всех, кто скучал по нашей безумной семейке», — делится Виктор Логинов, сыгравший Гену Букина. Ситком «Счастливы вместе» выходил на ТНТ с 2006 по 2013 год. По сюжету глава семейства Гена Букин работает продавцом в магазине обуви и любит жаловаться на жизнь, его жена Даша (Наталья Бочкарева) обожает тратить зарплату мужа, лениться и есть конфеты у телевизора. Их глуповатая дочь Света (Дарья Сагалова) постоянно меняет ухажеров, а сын Рома (Александр Якин) пытается построить отношения с девушками, но ему не везет. Спустя 10 лет «Счастливы вместе» переродился в новый проект — « Букины» . В обновленной версии сериала семья переезжает в загородный дом. Даша начала увлекаться марафонами и астрологией, Рома занялся бизнесом, дочка Света удачно вышла замуж и переехала в Москву, но затем вернулась в родной Екатеринбург. Премьера состоялась 18 декабря 2023 года. 
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