Седокова надела свадебное платье на 40-й день после суицида мужа

Российская певица Анна Седокова станет участницей музыкального шоу «Три аккорда» на Первом канале, где она появится в свадебном платье после недавней смерти ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. Анонс программы с участием певицы распространился в социальных сетях.
«Сложно представить себе более неуместную картину, чем Анна Седокова в подвенечном платье после суицида мужа. <...> В таком виде на экранах страны белая невеста (не путать с черной вдовой) появится в шоу на Первом канале», — передает TVCenter.ru комментарии шокированных зрителей. На кадрах анонса видно, что певица появится в шоу в свадебном платье с глубоким декольте и фатой.
Съемки нового сезона телешоу «Три аккорда» завершились за несколько месяцев до смерти Тиммы, когда процесс развода еще не был завершен. Тем не менее, решение оставить в финальной версии программы сцены с Седоковой в свадебном наряде привело к широкому общественному возмущению.
Латвийский баскетболист Янис Тимма умер в ночь на 17 декабря 2024 года в возрасте 32 лет. Сообщалось, что он тяжело переживал расставание с Седоковой.
Седокова была госпитализирована по рекомендациям невролога после того, как стало известно о смерти ее бывшего супруга. Представитель артистки отметил, что Седокова переживает сильное эмоциональное потрясение и ей в настоящее время требуется врачебное вмешательство, передает «Национальная служба новостей».
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