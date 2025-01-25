Депутат Колесник указал на попытку Зеленского сорвать переговоры

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник объяснил появление БПЛА ВСУ вблизи Крыма. По его словам, таким образом Владимир Зеленский пытается сорвать возможные мирные переговоры, поскольку не может рассчитывать на хорошие отношения с новой администрацией США.
«Дело в том, что Зеленский пытается сорвать переговоры, и, видя, что у него с новой администрацией США не очень хорошо складывается диалог, он вот такими действиями пытается сломать вообще всю эту переговорную историю. Поэтому здесь ничего удивительного», — заявил Колесник. Его слова передает «Лента.ру».
Киев атаковал регионы России, направив более 130 беспилотников. Более десяти БПЛА силами ПВО удалось сбить над Черным морем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.