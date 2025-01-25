В России появился тренд на антипластику

В последнее время в российских клиниках наблюдается рост спроса на услуги по удалению косметических имплантатов, таких как филеры из губ и грудные импланты. Это связано не с медицинскими показаниями, а с желанием пациентов вернуть свой естественный вид.
«В московских клиниках повышенным спросом стали пользоваться услуги по выведению филеров из губ и удалению грудных имплантов. Речь идет об эффектах пластической хирургии, которые граждане хотят повернуть вспять не по медицинским показаниям», — пишет «Коммерсант». Газета сообщает, что тренд на естественность транслируют и знаменитости, такие как певица Виктория Бэкхем и актриса Надежда Сысоева.
Специалисты, опрошенные «Коммерсантом», подтверждают увеличение количества запросов на удаление косметических имплантатов в российских клиниках. Такая тенденция отражает изменение отношения к красоте и здоровью, где все больше внимания уделяется натуральности.
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев ранее озвучил критерии выбора пластического хирурга. Он подчеркнул важность проверки членства врача в Российской ассоциации пластических, реконструктивных и эстетических хирургов. Башанкаев также обратил внимание на условия, в которых проводится операция. Он предостерегает пациентов от согласия на процедуры в неадекватных условиях, так как это может нести серьезные риски для здоровья, передает РТ.
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