В России появился тренд на антипластику

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Среди звезд также наблюдается тренд на естественность, пишет газета
Среди звезд также наблюдается тренд на естественность, пишет газета Фото:

В последнее время в российских клиниках наблюдается рост спроса на услуги по удалению косметических имплантатов, таких как филеры из губ и грудные импланты. Это связано не с медицинскими показаниями, а с желанием пациентов вернуть свой естественный вид.

«В московских клиниках повышенным спросом стали пользоваться услуги по выведению филеров из губ и удалению грудных имплантов. Речь идет об эффектах пластической хирургии, которые граждане хотят повернуть вспять не по медицинским показаниям», — пишет «Коммерсант». Газета сообщает, что тренд на естественность транслируют и знаменитости, такие как певица Виктория Бэкхем и актриса Надежда Сысоева.

Специалисты, опрошенные «Коммерсантом», подтверждают увеличение количества запросов на удаление косметических имплантатов в российских клиниках. Такая тенденция отражает изменение отношения к красоте и здоровью, где все больше внимания уделяется натуральности.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев ранее озвучил критерии выбора пластического хирурга. Он подчеркнул важность проверки членства врача в Российской ассоциации пластических, реконструктивных и эстетических хирургов. Башанкаев также обратил внимание на условия, в которых проводится операция. Он предостерегает пациентов от согласия на процедуры в неадекватных условиях, так как это может нести серьезные риски для здоровья, передает РТ.

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В последнее время в российских клиниках наблюдается рост спроса на услуги по удалению косметических имплантатов, таких как филеры из губ и грудные импланты. Это связано не с медицинскими показаниями, а с желанием пациентов вернуть свой естественный вид. «В московских клиниках повышенным спросом стали пользоваться услуги по выведению филеров из губ и удалению грудных имплантов. Речь идет об эффектах пластической хирургии, которые граждане хотят повернуть вспять не по медицинским показаниям», — пишет «Коммерсант». Газета сообщает, что тренд на естественность транслируют и знаменитости, такие как певица Виктория Бэкхем и актриса Надежда Сысоева. Специалисты, опрошенные «Коммерсантом», подтверждают увеличение количества запросов на удаление косметических имплантатов в российских клиниках. Такая тенденция отражает изменение отношения к красоте и здоровью, где все больше внимания уделяется натуральности. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев ранее озвучил критерии выбора пластического хирурга. Он подчеркнул важность проверки членства врача в Российской ассоциации пластических, реконструктивных и эстетических хирургов. Башанкаев также обратил внимание на условия, в которых проводится операция. Он предостерегает пациентов от согласия на процедуры в неадекватных условиях, так как это может нести серьезные риски для здоровья, передает РТ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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