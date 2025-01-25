Фицо: треть участников протестов в Словакии составили украинцы

Треть участников масштабных протестов, охвативших Словакию, являются гражданами Украины. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
«Треть (участников протестов — прим. URA.RU) — украинцы, которые тут шумят против словацкого правительства», — сказал Фицо в эфире программы «Субботние диалоги». Он заявил при этом, что на украинском телевидении в это же время выходят сюжеты о том, что «украинцы чем-то недовольны в Словакии».
В столице Словакии Братиславе прошли массовые акции протеста против действующего правительства премьер-министра Фицо. В акциях приняли участие от 35 до 40 тысяч человек. Митинги, организованные проукраинской общественной компанией, собрали тысячи граждан, выражающих недовольство политикой нынешнего руководства, пишет «Национальная служба новостей». Фицо заявил, что активисты, организовавшие протесты, связаны с иностранными экспертами, участвовавшими в организации митингов в Грузии и на Украине.
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