В Казахстане ищут блогера, оскорбившего русскоязычную жительницу

Блогера из Казахстана Дану Орманбаеву объявили в международный розыск после того, как она оскорбила русскоязычную жительницу Алма-Аты. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции города. По информации правоохранительных органов, блогеру заочно санкционирован арест.
«По факту разжигания межнациональной розни расследуется уголовное дело. Судом заочно санкционирована мера пресечения в виде „содержания под стражей“. Вместе с тем подозреваемая объявлена в международный розыск», — информировали в пресс-службе департамента полиции, слова приводит ТАСС.
Уголовное дело против Даны Орманбаевой было инициировано после того, как русскоязычная жительница Алма-Аты обратилась в полицию с заявлением о получении угроз и оскорблений по национальному признаку. Полиция также представила скриншоты соцсетей, подтверждающие нецензурные высказывания блогера в адрес потерпевшей.
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