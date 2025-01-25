В Казахстане ищут блогера, оскорбившего русскоязычную жительницу

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Блогеру грозит арест за оскорбления
Блогеру грозит арест за оскорбления Фото:

Блогера из Казахстана Дану Орманбаеву объявили в международный розыск после того, как она оскорбила русскоязычную жительницу Алма-Аты. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции города. По информации правоохранительных органов, блогеру заочно санкционирован арест.

«По факту разжигания межнациональной розни расследуется уголовное дело. Судом заочно санкционирована мера пресечения в виде „содержания под стражей“. Вместе с тем подозреваемая объявлена в международный розыск», — информировали в пресс-службе департамента полиции, слова приводит ТАСС.

Уголовное дело против Даны Орманбаевой было инициировано после того, как русскоязычная жительница Алма-Аты обратилась в полицию с заявлением о получении угроз и оскорблений по национальному признаку. Полиция также представила скриншоты соцсетей, подтверждающие нецензурные высказывания блогера в адрес потерпевшей.

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Блогера из Казахстана Дану Орманбаеву объявили в международный розыск после того, как она оскорбила русскоязычную жительницу Алма-Аты. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции города. По информации правоохранительных органов, блогеру заочно санкционирован арест. «По факту разжигания межнациональной розни расследуется уголовное дело. Судом заочно санкционирована мера пресечения в виде „содержания под стражей“. Вместе с тем подозреваемая объявлена в международный розыск», — информировали в пресс-службе департамента полиции, слова приводит ТАСС. Уголовное дело против Даны Орманбаевой было инициировано после того, как русскоязычная жительница Алма-Аты обратилась в полицию с заявлением о получении угроз и оскорблений по национальному признаку. Полиция также представила скриншоты соцсетей, подтверждающие нецензурные высказывания блогера в адрес потерпевшей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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